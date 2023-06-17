السبت 17-06-2023
الوكيل الاخباري

عضو بهيئة كبار العلماء يُحدد موعد غرة شهر ذي الحجة ويوم عرفة ويوم عيد الأضحى

بعثة الحج الإعلامية تغادر إلى الديار المقدسة

الشرطة الفرنسية تعتقل مشتبه به في محاولة لاغتيال ماكرون

أمر من الملك سلمان بن عبد العزيز لحجاج بيت الله الحرام

الهيئة الخيرية الهاشمية تقيم معرضا بعنوان "حرير الغور"

الأوقاف تنشر أسماء مصليات عيد الأضحى وتحدد موعد الصلاة

الخرابشة: إنجاز المرحلة الأولى من الربط الكهربائي مع العراق في آب

انخفاض الودائع وتراجع نشاط الإقراض في أمريكا الشهر الماضي

آل نهيان: الإمارات والأردن رؤية مشتركة تُسهم بتقارب اقتصادي وتكامل استثماري

ختام دورة ريادة الأعمال في صناعة إربد

السبت، 17-06-2023 02:08 م

كيفية تناول البطيخ لانقاص الوزن ..5 خطوات

2021_5_14_12_40_32_282


الوكيل الإخباري- في الوقت الذي يتخلص فيه معظم الأشخاص من بذور البطيخ، يحرص آخرون على الاحتفاظ بها، لتحميصها، ومن ثم تناولها كوجبة خفيفة أمام التلفاز .

اضافة اعلان


ويتساءل بعض الأشخاص عن إمكانية تناول بذور البطيخ المحمصة أثناء اتباع الدايت، خوفًا من أن تكون من التسالي الممنوعة في الرجيم.

هل لب البطيخ المحمص يزيد الوزن؟
في هذا الصدد، حذرت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية العلاجية في مصر ، من الإسراف في بذور البطيخ المحمصة، لأن تناولها بشكل مفرط يؤدي إلى زيادة الوزن.

وأوضحت نهلة أن لب البطيخ يحتوي على سعرات حرارية مرتفعة، تبلغ حوالي 557 سعرة حرارية لكل 100 جرام، بحسب وزارة الزراعة الأمريكية.


وأضافت استشاري التغذية العلاجية أن قلي بذور البطيخ في الزيت يكسبها مستويات عالية من الدهون المتحولة، التي تتسبب في زيادة الوزن وارتفاع الكوليسترول الضار بالدم.


وأكدت أن الأملاح التي تضاف إلى لب البطيخ من العوامل المؤدية أيضًا لزيادة الوزن عند تناوله، لأنها تؤدي إلى احتباس السوائل بالجسم، نتيجة لارتفاع الصوديوم بالدم.


نصائح لتناول لب البطيخ المحمص في الرجيم


ولتناول لب البطيخ المحمص دون زيادة الوزن، أوصت نهلة باتباع الإرشادات التالية:


- تحضير لب البطيخ المحمص في المنزل، للتحكم في نوع الزيت المستخدم في القلي وتقليل الملح المضاف إليه.


- استهلاك حفنة صغيرة من لب البطيخ، تعادل نصف كف اليد.


- عدم تناول لب البطيخ أمام التليفزيون، منعًا للإفراط فيه.


- شرب كوب من الماء قبل تناول لب البطيخ، للشعور بالامتلاء.


- تناول كمية وفيرة من الماء بعد أكل لب البطيخ، لتشجيع الكلى على طرد الأملاح الزائدة عن طريق التبول.

 

الكونسلتو الطبي


 




 

 


 

إقرأ ايضا
220926Image1

دراسة : مكملات الفيتامينات المتعددة تعزز الصحة في الشيخوخة

2023617163212237W5

لهذا السبب ينصح بارتداء الجوارب أثناء النوم

374287_24_1686902887

بشرى في زراعة القلب.. فئة جديدة للمتبرعين!

441

هل تشعر بالحر أكثر من غيرك؟.. 5 أسباب شائعة

2023-6-16-7-40-16693

للحفاظ على "شباب دماغك"... إليك 3 نصائح أهمها بهاتفك المحمول!

c25df6d24a837e62cd0d4e510a3cbe0c

دراسة : تضاعف كسور الورك عالمياً بحلول 2050

أخبار متعلقة
2023_6_14_18_12_48_467

هل تناول الفواكه ليلًا يزيد الوزن؟

2023_5_31_0_41_7_172

5 هرمونات تؤثر على وزن الجسم.. تعرف عليها

image

ما دلالة فقدان الوزن المفاجئ؟

431502_original

مشروب من مكوّن واحد لإنقاص الوزن

2018_7_3_16_4_25_185

كيف تؤثر السمنة على مستويات الكوليسترول؟

840_560

4 أطعمة مجمدة ممنوعة في الرجيم