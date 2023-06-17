كيفية تناول البطيخ لانقاص الوزن ..5 خطوات

الوكيل الإخباري- في الوقت الذي يتخلص فيه معظم الأشخاص من بذور البطيخ، يحرص آخرون على الاحتفاظ بها، لتحميصها، ومن ثم تناولها كوجبة خفيفة أمام التلفاز .

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ويتساءل بعض الأشخاص عن إمكانية تناول بذور البطيخ المحمصة أثناء اتباع الدايت، خوفًا من أن تكون من التسالي الممنوعة في الرجيم.



هل لب البطيخ المحمص يزيد الوزن؟

في هذا الصدد، حذرت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية العلاجية في مصر ، من الإسراف في بذور البطيخ المحمصة، لأن تناولها بشكل مفرط يؤدي إلى زيادة الوزن.



وأوضحت نهلة أن لب البطيخ يحتوي على سعرات حرارية مرتفعة، تبلغ حوالي 557 سعرة حرارية لكل 100 جرام، بحسب وزارة الزراعة الأمريكية.



وأضافت استشاري التغذية العلاجية أن قلي بذور البطيخ في الزيت يكسبها مستويات عالية من الدهون المتحولة، التي تتسبب في زيادة الوزن وارتفاع الكوليسترول الضار بالدم.



وأكدت أن الأملاح التي تضاف إلى لب البطيخ من العوامل المؤدية أيضًا لزيادة الوزن عند تناوله، لأنها تؤدي إلى احتباس السوائل بالجسم، نتيجة لارتفاع الصوديوم بالدم.



نصائح لتناول لب البطيخ المحمص في الرجيم



ولتناول لب البطيخ المحمص دون زيادة الوزن، أوصت نهلة باتباع الإرشادات التالية:



- تحضير لب البطيخ المحمص في المنزل، للتحكم في نوع الزيت المستخدم في القلي وتقليل الملح المضاف إليه.



- استهلاك حفنة صغيرة من لب البطيخ، تعادل نصف كف اليد.



- عدم تناول لب البطيخ أمام التليفزيون، منعًا للإفراط فيه.



- شرب كوب من الماء قبل تناول لب البطيخ، للشعور بالامتلاء.



- تناول كمية وفيرة من الماء بعد أكل لب البطيخ، لتشجيع الكلى على طرد الأملاح الزائدة عن طريق التبول.



الكونسلتو الطبي