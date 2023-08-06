بخلاف السكري.. طبيب يكشف عن أسباب متعددة للغيبوبة

الوكيل الإخباري- أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني في مصر ، أن هناك العديد من الأسباب قد تؤدي للإصابة بالغيبوبة بخلاف ارتفاع مستويات السكر في الدم، مشيرًا إلى أن منها ضربة الشمس وراتفاع درجة حرارة الجسم.

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وتابع موافي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن نقص السكر قد يؤدي لغيبوبة السكر، من خلال تناول علاج الأنسولين بنسب عالية وغير ملائمة للجسم، قائلًا: "قد يكون المريض غير مصاب بالسكر وأصيب بغيبوبة نقص السكر في الدم."



وأوضح موافي، أن تعليق الجلوكوز أول خطوة في علاج مريض غيبوبة السكر ثم أخذ عينة من الدم لتحليلها، وهذا يأتي مرة واحدة بشكل مفاجئ، لافتًا إلى أن أخطر أنواع الغيبوبة هي الأسيتون التي تستخرج من الدهون بعد حرقها ولغيبوبة السكر 4 أنواع:



- نقص السكر في الدم (أخطر الأنواع).

- سكر الأسيتون.

- الضغط الأسموزي في الدم، وعلاجها عودة المياه لخلايا المخ التي استنفذت.

- حامض اللاكتيك.



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