بدون أدوية.. 3 أعشاب مفيدة لعلاج ألم المعدة

الوكيل الإخباري - يمكن أن يشعر بعض الأشخاص بألم في المعدة بسبب التوتر الشديد، لذلك فإن هناك علاقة بالحالة العاطفية بين صحة الجهاز الهضمي، ورغم ذلك إلا أن هناك بعض الطرق الطبيعية التي تساعد في تهدئة الأعراض.

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أعشاب مفيدة لعلاج ألم المعدة



1- الزنجبيل

يعتبر الزنجبيل من الأعشاب المفيدة في علاج ألم المعدة وتهدئة الأعراض المصاحبة مثل الغثيان والقيء، خاصة أنه يحتوي على العديد من المواد المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة.



2- شاي البابونج

شاي البابونج، وهو نوع من المشروبات المشتقة من عشبة البابونج ، يمكن أن يكون مفيدًا في علاج آلام المعدة، حيث يحتوي البابونج على خصائص مضادة للالتهابات قد تساعد في تخفيف حالات مثل التهاب المعدة والأمعاء والارتجاع المعدي المريئي والقولون العصبي الذي يتميز بالالتهاب.



3- النعناع

يمكن أن يكون يحمل النعناع فوائد خاصة في تخفيف آلام المعدة، حيث يحتوي النعناع على المركبات النشطة المنثول وساليسيلات الميثيل، وكلاهما لهما تأثيرات مضادة للتشنج تعمل على تهدئة اضطراب المعدة والغثيان .



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