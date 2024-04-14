بدون أدوية- 5 طرق طبيعية للتخلص من كثرة التبول

الوكيل الإخباري - يعاني بعض الأشخاص من كثرة التبول بشكل متزايد، مما يتسبب في القلق والتوتر، وغالبًا لا يستدعي ذلك استشارة الطبيب المختص، لذلك يتم اللجوء إلى بعض الطرق الطبيعية التي تساعد في التخلص منه.

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طرق طبيعة للتخلص من كثرة التبول



1- اتباع نظام غذائي صحي

تمثل التغذية الجيدة أهمية كبيرة في علاج مرضى كثرة التبول، إذ يحتاجون إلى اتباع نظام غذائي صحي، خالٍ من بعض المأكولات التي تتسبب في زيادة تفاقمه، مثل المحليات الصناعية، والكافيين، والشوكولاتة، والحمضيات والعصائر، بالإضافة إلى الأطعمة الحارة.



2- عدم الإفراط في تناول المياه قبل النوم

شرب كمية كافية من الماء ضروري للجسم، حيث يمكن أن يؤدي القليل من الماء إلى تركيز البول، مما قد يؤدي إلى تهيج بطانة المثانة، ومع ذلك فإن الكثير من السوائل قبل النوم يمكن أن يساهم في كثرة التبول أثناء الليل.



3- تمارين قاع الحوض

تدريب عضلات قاع الحوض يستخدم لتقوية العضلات التي تساعد على حبس البول عندما الشعور بالحاجة إلى التبول.



4- الحفاظ على الوزن صحي

الوزن الزائد يمكن أن يضغط على المثانة وعضلات الحوض، لذلك فقد يساعد البقاء ضمن نطاق الوزن الصحي في التحكم في المثانة.



5- العلاج بالإبر

تشير بعض الأبحاث إلى أن الوخز بالإبر يوفر فوائد لأولئك الذين يعانون من أعراض OAB، حيث تشمل هذه الفوائد الحد من إلحاح وتكرار التبول، وتحسين نوعية الحياة.

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