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الثلاثاء، 25-10-2022 12:27 م

بـ5 طرق.. كيف تقلل من استهلاك الدهون أثناء طهي الطعام؟

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الوكيل الإخباري-هل تريد أن يكون طعامك أكثر صحيًا؟ من المؤكد أنه يجب أن تقلل من استهلاك الدهون أثناء الطهي.

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نشرت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، بعض الأساليب التي ستساعدك في ذلك.

ما أبرزها؟


-التسوية بالبخار أو السلق بدلًا من القلي


-استبدال الزبدة والدهون والسمن بالزيوت الغنية بالدهون غير المشبعة المتعددة

مثل زيت فول الصويا والذرة وعباد الشمس


-تناول منتجات الألبان قليلة الدسم


-تناول اللحوم الخالية من الدهون أو إزالة الدهون المرئية منها


-التقليل من تناول الأطعمة المخبوزة والمقلية والوجبات الخفيفة المعبأة، مثل الكيك، والفطائر، والكعك، والبسكويت

 

ونشرت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، مجموعة من الأغذية الغنية بالدهون الصحية لتعزيز الصحة العامة.


وبدورها، دعت إلى تناول الدهون الصحية الموجودة في كل الزيوت الطبيعية مثل: زيت الزيتون، والذرة، والزيت الحار، وزيت عباد الشمس. ولكن، يجب تناولها بحرص، لأنها عالية السعرات، وتسبب السمنة.

 

سي ان ان

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