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السبت، 06-05-2023 03:59 م

بقايا الأرز المطهو .. خبراء يوضحون معلومات هامة !

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الوكيل الإخباري - لا شك أن الأرز يعتبر من الأطعمة التي لا غنى عنها، ولا توجد مائدة طعام خالية من طبق منه أياً كانت طريقة طهيه.

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فالأرز هو طعام أساسي لكل شعوب العالم، فهو مصدر غني للكربوهيدرات التي تبقيك نشطًا طوال اليوم، إضافة إلى طعمه اللذيذ بكل أشكاله وأنواعه.

والأرز من الأطعمة متعددة الاستخدامات، كما أنه يعتبر مصدرا للعديد من العناصر الغذائية بما في ذلك الألياف والمنغنيز والمغنيسيوم وحتى فيتامين "B".


إلا أن خبراء التغذية والأطباء يحذرون من تناول بقايا الأرز، والتي يقولون إنها قد تسبب التسمم الغذائي الشديد، وذلك على ذمة موقع "تايمز ناو" timesnow. ويقول الأطباء إن بقايا الأرز تسبب مشاكل هضمية شديدة مثل التقيؤ والإسهال إذا لم يتم تخزينها بشكل صحيح.

وفقًا لإدارة الغذاء والدواء الأميركية، هناك نوع من البكتيريا يسمى "Bacillus cereus"، وهو أحد مسببات الأمراض المنقولة بالغذاء وينتج السموم، ما يسبب نوعين من أمراض الجهاز الهضمي، وهي القيء والإسهال. وعادة ما تكون عدوى Bacillus cereus خفيفة، ولكنها قد تكون خطيرة، خاصة عند أولئك الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

ويعتقد الكثيرون أن ترك الأرز المطبوخ على المنضدة لساعات لن يختلف عن الاحتفاظ بأي عنصر غذائي آخر مثل الخبز، إلا أن خبراء التغذية يؤكدون أن تلك البكتيريا الضارة في الأرز يمكن أن تقاوم الطهي وإعادة التسخين، فترك الأرز لفترة طويلة بعد الطهي في درجة حرارة الغرفة، يعطي الفرصة لوجود تلك بكتيريا الضارة التي لن يقتلها إعادة التسخين.


وتشمل أعراض التسمم المعوي الناتج عن Bacillus cereus ما يلي:
•وجع بطن
•تقلصات المعدة
•الإسهال المائي
•قيء وغثيان


من الأفضل تقديم الأرز وتناوله طازجاً بمجرد الانتهاء من طهيه، وإذا لم يكن ذلك ممكنًا، يوصي خبراء التغذية بتبريده في أسرع وقت ممكن والاحتفاظ به في الثلاجة مبرداً. كما يمكن أيضًا تجميد الأرز المطبوخ في وعاء آمن للتجميد أو كيس قابل لإعادة الغلق لمدة تصل من ثلاثة إلى أربعة أشهر، دون أي ضرر.


وهذا يعني أنه لا ينبغي ترك الأرز المطبوخ في درجة حرارة الغرفة لأكثر من ساعتين.


إذا فالنصيحة الأساسية من خبراء التغذية لك عزيزي القارئ هي أن تتناول وجبتك من الأرز فور الانتهاء من تجهيزه، وأن تسارع وتضع ما تبقى منه في الثلاجة، ليظل آمنا وتستطبع أن تتناوله في اليوم التالي دون أي مشاكل. وإن أردت الاحتفاظ به أكثر، فيمكنك تجميده أيضا.


وكذلك إذا طلبت الأرز من مطعمك المفضل، حاول أن تتناوله سريعا، وتسارع بوضع ما تبقى منه في الثلاجة.

 

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