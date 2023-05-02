4 أطعمة لا يجب تسخينها مرة أخرى

الوكيل الإخباري- قالت أخصائي التغذية الاسترالية كيم ليندسي، إن هناك 4 أطعمة قد تسبب مخاطر صحية كبيرة حال إعادة تسخينها مرة أخرى في اليوم التالي.



يستعرض "الكونسلتو" الأطعمة التي لا يجب تسخينها من جديد، حسبما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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أطعمة لا يجب تسخينها بعد طهيها



1-البيض

تستمر صلاحية البيض حتى 6 أسابيع في الثلاجة قبل طهيه، ولكن إذا كان هناك بقايا بيض من فطور أو عشاء الأمس، فإن مخاطر تسخين البيض وتناول تبدو أكبر من نفعه.



يمكن أن يحمل البيض بكتيريا السالمونيلا التي تسبب التسمم الغذائي، كما أن تركها لفترات طويلة يمنح البكتيريا مزيدًا من الوقت للتكاثر.



وأكدت ليندسي، أن البيض المخزن في درجات حرارة تتراوح بين 40 و 165 درجة فهرنهايت يعد مليئًا بالمخاوف.



تنصح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بعدم ترك البيض أو الأطباق التي تحتوي على البيض خارج الثلاجة لأكثر من ساعتين في الطقس العادي، أو ساعة واحدة في الطقس الحار، فضلاً عن الحذر من تسخينها في الميكروويف اليوم التالي.



2- الأرز

يحتوي الأرز على بكتيريا تسمى Bacillus cereus، توجد عادة في التربة والخضروات، وتظهر في العديد من الأطعمة النيئة وغير المصنعة، مثل البطاطس والبازلاء والفول وبعض التوابل.



وقالت ليندسي: "يشكل تسخين الأرز مرة أخرى مخاطر كبيرة، لأن به بكتيريا مقاومة للحرارة، لذا عندما نقوم بتسخينها، تسبب بعض المشكلات الصحية، مثل القيء والإسهال وتشنجات البطن."



3-السبانخ

يمكن أن يرتبط إعادة تسخين السبانخ مباشرة بزيادة خطر الإصابة بالسرطان، حيث تحتوي الخضروات الورقية على مركبات تسمى النترات.



عند تسخين النترات، يمكن أن تتحلل إلى مركبات أخرى تزيد من خطر الإصابة بالسرطان، مع العلم بأن النترات في حد ذاتها غير ضارة، لكن يمكن للبكتيريا التي تعيش بالفعل في الفم والإنزيمات في الجسم تحويلها إلى نيتريت، ثم إلى نيتروسامين، وهو ما له خصائص مسرطنة.



4-البطاطس

ترك البطاطس المطهية في درجة حرارة الغرفة لأكثر من ساعتين يضعها في منطقة الخطر، بسبب نمو جرثومة المطثية الوشيقية.



تسبب تلك الجرثومة التسمم الغذائي، وهي حالة تهاجم فيها السموم أعصاب الجسم، ويمكن أن تسبب صعوبة في التنفس، بجانب أعراض أخرى، مثل القيء والغثيان وآلام المعدة والإسهال.



هناك أيضًا خطر للإصابة بالتسمم الغذائي مع البطاطس المطبوخة بورق القصدير، لأن تلك تلبكتيريا التي تأتي من التربة ستكون موجودة على البطاطس، وبعد ذلك يقوم الألمنيوم بقطع الأكسجين، ويمكن أن يسمح لها بالنمو

ولا يفضل تمامًا تسخين البطاطس المهروسة المضاف إليها الحليب والزبدة والقشدة، لأن تلك المكونات تفسد بسرعة.





الكونسلتو الطبي