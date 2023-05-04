انتبه إليها.. 3 أنواع من الأطعمة قد تصيبك بتسمم غذائي

الوكيل الإخباري- يمكن الإصابة بأنواع من البكتيريا عن طريق أنواع عدة من الطعام، وخاصة الأطعمة المبردة الجاهزة للأكل، ومن بينها عدوى الليسترية، التي تتشابها أعراضها مع أعراض الإنفلونزا، وتشمل ارتفاع درجة الحرارة وآلام العضلات أو الشعور بقشعريرة مع التعب والإسهال.

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ووفقًا لما جاء في "روسيا اليوم"، فإن هناك بعض الأطعمة التي من المرجح أن تتسبب في الإصابة بعدوى الليسترية، وهي:-







1- المثلجات



حذر الخبراء من أن الآيس كريم قد يكون من أسوأ الأطعمة في ما يتعلق بالتسمم الغذائي وعدوى الليسترية، حيث قالت أمرين بشير، المحاضرة في العلوم الطبية الحيوية بجامعة أستون في برمنغهام، إن أي طعام يتم تناوله في نزهة يمثل خطرا للإصابة بالتسمم الغذائي.



وتابعت: تشمل البكتيريا المشتبه بها السالمونيلا والإشريكية القولونية والليستيرية، وجميعها تزدهر في درجات الحرارة الأكثر دفئا في الصيف، ما يتسبب في ارتفاع عدد حالات التسمم الغذائي.



2- البراعم

تم ربط البراعم غير المطبوخة والمطبوخة بشكل خفيف بأكثر من 30 تفشيا جرثوميا من الجراثيم القاتلة، ومؤخرا في عام 2014، أرسلت السالمونيلا من البراعم 19 شخصا إلى المستشفيات في الولايات المتحدة.



ووفقا لوكالة معايير الغذاء، يمكن لجميع أنواع البراعم - بما في الفاصوليا وبراعم الفجل - أن تنشر العدوى التي يسببها التلوث الجرثومي لبذورها.



3- السلطة المعلبة

من المثير للدهشة أن الخبراء يقولون إن السلطة وتحديدا المواد المعبأة مسبقا - تشكل خطرا كبيرا على الصحة.



كما تعتبر وكالة معايير الأغذية التابعة للاتحاد الأوروبي السلطات المعبأة هي السبب الثاني الأكثر شيوعا للتسمم الغذائي".





الكونسلتو الطبي

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