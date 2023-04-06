بقع الجسم الحمراء والزرقاء.. إليك أسباب ظهورها

الوكيل الإخباري- يصاب بعض الأشخاص ببقع حمراء أو زرقاء بالجسم دون التعرف على السبب الرئيس، مما يتسبب في القلق والتوتر، وغالبًا ما يتطلب ذلك استشارة الطبيب المختص.

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نستعرض في التقرير التالي كل ما يتعلق بظهور بقع حمراء أو زرقاء بالجسم، وفقًا لما ذكره موقع "Healthline".



أسباب البقع الحمراء والزرقاء بالجسم



1- الكدمات

غالبًا ما ترتبط البقع الملونة بالكدمات، حيث تظهر الكدمة على الجلد بسبب الصدمات وانفجار الأوعية الدموية الصغيرة ومن ثم احتباس الدم تحت سطح الجلد، مما يتسبب في ظهور الكدمة، وقد يشعر البعض بالألم الخفيف ولكن مع استمرار الألم يفضل استشارة الطبيب المختص.



2- قلة الصفائح الدموية

قلة الصفائح الدموية عن المعدل الطبيعي يمكن أن تكون سبب رئيس وراء ظهور بقع حمراء أو زرقاء أو أرجوانية أو بنية اللون وذلك حسب الحالة الصحية التي يعاني منها الشخص، إلى جانب ظهور بعض الأعراض من بينها نزيف الأنف، البراز الدموي، القيء الدموي، ونزيف اللثة.



3- سرطان الدم

عادًة ما يصاب الأشخاص بسرطان الدم نتيجة نمو خلايا الدم البيضاء بشكل زائد عن الحد الطبيعي، ومن ثم ظهور بعض الأعراض المصاحبة من بينها البقع الحمراء على الجلد، النزيف، فقدان الوزن بشكل زائد، الشعور بالتعب، والقشعريرة.



4- التواء الكاحل

التواء الكاحل من الإصابات التي تحدث للأربطة التي تحيط وتربط عظام الساق بالقدم، وعادًة ما يحدث هذا عند التواء القدم بشكل مفاجيء، مما يجبر مفصل الكاحل على الخروج من وضعه الطبيعي، وبالتالي ظهور بعض البقع التي تختلف ألوانها حسب شدة الالتواء.

الكونسلتو الطبي

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