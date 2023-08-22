تجنب هذا الخطأ الفادح أثناء تنظيف أسنانك

الوكيل الإخباري - يرى طبيب الأسنان البريطاني آلان كلارك، من مركز بيست دينتال، أن نظافة الفم الجيدة لها القدرة على زيادة مستوى صحة الإنسان، وتعزيز ثقته بنفسه، ولكن من المهم القيام بذلك بشكل صحيح.



ويرى كلارك أن هناك شيئاً واحداً مهماً يجب تجنبه عند تنظيف الأسنان، وهو شطف الأسنان بالماء بعد تنظيفها بالفرشاة والمعجون مباشرة.





وقال الدكتور كلارك، إن الامتناع عن شطف الأسنان بالماء بعد تنظيفها بالمعجون قد يبدو غير منطقي، وأكد على أن شطف الأسنان فور الانتهاء من تنظيفها قد يزيل معجون الأسنان الغني بالفلورايد، والذي يحمي الأسنان ويزيل الأوساخ عنها. لذا لا بد من الحفاظ على المعجون على الأسنان لبعض الوقت.

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كما ركز الدكتور كلارك على المدة التي يجب خلالها تنظيف الأسنان، وحددها بدقيقتين على الأقل من التنظيف المركز عبر حركات دائرية لطيفة، للوصول إلى كل زاوية.





ونصح الدكتور كلارك أيضاً باعتماد زاوية 45 درجة بين الفرشاة واللثة، للمساعدة على الوصول إلى ما تحت خط اللثة.

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