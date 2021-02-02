تحديد أول أعراض مرض قاتل للدماغ

الوكيل الاخباري - وصف طبيب روسي الأعراض الأولى التي تنذر بالإصابة بمرض يهدد الدماغ والتي فور ظهورها ينصح بمراجعة الطبيب.



ففي مقابلة مع "راديو سبوتنيك"، تحدث البروفسور وعالم النفس الروسي، أندريه زبيروفسكي، عن العلامات أو الإشارات الأولى التي تنذر بالإصابة بمرض "ألزهايمر".



وقال: "يحدث غالبا أن يفقد الشخص التنسيق في المحيط. على سبيل المثال، ينسى مكان وجود متجر، كان يزوره على مدى ثلاثين عاما. وهناك إشارة أخرى عندما يبدأ الناس في نسيان الكلمات أو استخدامها في أماكن لا تتناسب مع معانيها. أو عندما ينطق شخص ما بكلمة، ثم يعترف بأنه نسي ما تعنيه بالضبط".

وأضاف بأنه في هذه الحالة يفضل مراجعة الطبيب المختص، لتشخيص الحالة.



وأشار زبيروفسكي أيضا إلى أن النشاط الاجتماعي عند كبار السن هو علامة على صحة عقلية جيدة. فعلى سبيل المثال: "إذا كان أقرباؤنا مهتمين بحياتنا، وإذا اختلفوا بشكل قاطع مع شيء ما، أو أصبحوا ينتقدوننا أو يبخوننا، معتقدين أننا بطريقة ما لا نعيش بشكل صحيح، فهذه بالتأكيد علامة على الصحة العقلية والنفسية، بالإضافة لأنهم ينسون إجابتنا عن أسئلة كانوا قد طرحوها علينا، بشكل شبه دائم".



ووفقا للاختصاصي، فإن طرح الأسئلة الدائم، وبخاصة عندما ينسى المسن الإجابة بشكل مستمر، قد يكون علامة على المرحلة الثانية من تطور مرض ألزهايمر، وخلال هذه الفترة، لا يزال الشخص مهتما، لكنه لم يعد قادرا على استيعاب الإجابات.

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سبوتنيك

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