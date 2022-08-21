تحذير.. توقفوا فورا عن استخدام الهاتف قبل النوم

الوكيل الإخباري - بالنسبة إلى Android وأصحاب الهواتف الذكية الآخرين، يعد التمرير عبر الوسائط الاجتماعية والإشعارات والتحقق من البريد الإلكتروني والعثور على آخر الأخبار ببضع تمريرات بسيطة ، كلها مزايا تحصل عليها عندما تمتلك هاتفًا ذكيًا. ومع ذلك ، إذا لم تكن مدركًا لعادات هاتفك ، فإن الراحة التي تبحث عنها يمكن أن تؤدي إلى ممارسات إدمانية تجبرك على البقاء ملتصقًا بشاشتك في كل مرة تسمع فيها صوتًا.

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وفقًا للبيانات التي نشرتها Asurion في عام 2019 ، قال نصف الأمريكيين إن هواتفهم الذكية ساعدتهم على تحقيق توازن أفضل بين العمل والحياة. إذن ، هل يعني ذلك أنه يجب عليك دائمًا تشغيل هاتفك؟



ينصح العديد من الخبراء بعدم ذلك وفقًا للعلماء ، قد لا يكون استخدام هاتفك في الليل هو أفضل خطوة لأصحاب الهواتف الذكية الذين يقدرون صحتهم ويحتاجون إلى مزيد من الراحة ،ليك لماذا قد يكون إغلاق هاتف Android أحد أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها لعقلك وجسمك.



إطفاء الضوء مفيد

يأتي الطول الموجي للضوء الأزرق في الغالب من ضوء الشمس ، ولكنه ينتج أيضًا من مصادر الضوء الاصطناعي مثل تلك الموجودة على الهواتف الذكية ،وفقا لما نشره موقع WebMD .



أظهرت الاختبارات السابقة أن التعرض للضوء الأزرق ، خاصة في وقت لاحق من اليوم عندما يحين وقت النوم ، يمكن أن يؤثر على جودة نومك. وفقًا لمؤسسة النوم ، فإن الضوء الأزرق يعطل إفراز هرمون الميلاتونين ، وهو الهرمون المسؤول عن جعلك تشعر بالنعاس. في حين أن هذا مفيد خلال النهار عندما نكون نشيطين ، إلا أنه ليس بالأمر الجيد عندما يحل الليل وتحتاج إلى الحصول على نوم جيد.

بعد غروب الشمس ، يفسد الضوء الأزرق إيقاع الجسم اليومي الطبيعي ، مما قد يؤدي إلى مشاكل صحية مثل السمنة والسرطان وأمراض القلب والسكري (عبر جامعة هارفارد ). بالإضافة إلى ذلك ، قد تعرض الأضواء الزرقاء بصرك للخطر، لقد وجدت الدراسات أنه من بين جميع الأضواء الموجودة في الطيف ، يحمل الضوء الأزرق أكبر قدر من الطاقة ويمكن أن يتسبب في تلف العين إذا تعرضت له بشكل مفرط (عبر الطبيعة ).



قد يجد الذين يستخدمون هواتفهم قبل النوم صعوبة في فصل عقولهم والحصول على قسط مناسب من الراحة، وجد عدد من الدراسات أن معظم الأطفال والمراهقين معرضون للحرمان من النوم ، خاصةً عند وجود شاشات بالقرب منهم أثناء نومهم (عبر المعاهد الوطنية للصحة ) ، ومن المعروف أن عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم بشكل منتظم يمكن أن يكون له تأثير كبير. على كل من الحياة اليومية والنتائج الصحية طويلة الأجل.



قد لا تكون الأنشطة مثل التمرير عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتحقق من رسائل البريد الإلكتروني ، والتي قد تعتقد أنها وسيلة للاسترخاء بعد يوم طويل ، مريحة كما تعتقد. قالت الدكتورة ميشيل دريروب ، خبيرة طب النوم في كليفلاند كلينك ، “فحص هاتفك يحفز عقلك أنت أكثر نشاطًا واستيقاظًا. حتى مجرد الفحص السريع يمكن أن يشغل عقلك ويؤخر النوم.” بالإضافة إلى ذلك ، يعد الاستمرار في تصفح الإنترنت لوقت متأخر طريقة مؤكدة لتكون قاصرًا للنوم ، مما يجعلك أكثر عرضة لأن تكون أقل يقظة وإرهاقًا في اليوم التالي.

صوت بيروت انترناشونال

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