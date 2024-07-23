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الثلاثاء، 23-07-2024 09:25 ص

تحذير طبي من اصطحاب الأطفال إلى المطبخ.. عادات خاطئة تُسبب الوفاة

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الوكيل الإخباري- يُشكل المطبخ مخاطر صحية عديدة على الأطفال والرُضع، خاصة عند ملامستهم لبعض الأشياء مثل منتجات التنظيف، التي قد تؤدي إلى إصابتهم بالتسمم الكيميائي، أو التهابات في الجهاز التنفسي نتيجة استنشاق مثل هذه الغازات، لذا يجب الانتباه جيدًا للحفاظ على حياة الصغار.

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أوضح الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة في مصر ، في حديثه لموقع "الوطن"، أن تواجد الرضع والأطفال الصغار في المطبخ قد يعرضهم لمخاطر صحية عديدة، أبرزها الإصابة بالحساسية من غاز البوتاجاز أو الأتربة.


تحذير من اصطحاب الأطفال بالدخول إلى المطبخ

حذر "بدران" من اصطحاب الأطفال إلى المطبخ، حتى لا يصبحوا عرضة للإصابة بالتسمم الكيميائي، نتيجة المواد الكيميائية المستخدمة في التنظيف، مثل المبيضات والمطهرات، والتي تعتبر ضارة للغاية إذا تم تناولها أو ملامستها للجلد وقد تتسبب بالوفاة.


مخاطر صحية على الجهاز التنفسي

قد يحدث للأطفال التهابات في الجهاز التنفسي نتيجة استنشاق الأبخرة الناتجة عن الطهي، خاصة إذا كانت التهوية غير كافية، ويمكن أن تؤدي هذه الأبخرة إلى التهابات في الجهاز التنفسي.


هناك بعض النصائح للحفاظ على سلامة الأطفال:


عدم تواجد الأطفال في المطابخ، وإذا حدث ذلك يجب أن يكون الأطفال تحت مراقبة صارمة.


عدم حمل الأطفال أو وضعهم على الأكتاف أثناء الطهي.


الحذر من لعب الأطفال بالأفران أو المواقد.


عدم وضع الطفل على كرسي مرتفع قريب من الموقد أو أي سطح ساخن.


حفظ مواد التنظيف والسكاكين وأدوات الطعام والأدوات الزجاجية في أماكن محكمة الغلق.


تخزين أعواد الثقاب والولاعات والسوائل القابلة للاشتعال في خزانة أو درج مقفل.
التنظيف التام للمطبخ عند الانتهاء من الطهي.


تشغيل الأجهزة الكهربائية وفصلها عن التيار الكهربائي عندما لا تكون قيد الاستخدام، وتبريدها قبل تخزينها، وفقًا لـ "بدران".


تهوية المطبخ جيدًا باستخدام مراوح الشفط وفتح النوافذ أثناء الطهي وبعد ذلك لتقليل تركيز الأبخرة والروائح.


تنظيف الأسطح بانتظام للحد من تراكم الغبار والفطريات.
استخدام مواد تنظيف طبيعية.


البحث عن علامات العفن أو الفطريات ومعالجتها فورًا.





 




 

 


 

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