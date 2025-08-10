مايكروسوفت: وداعًا للماوس ولوحة المفاتيح بحلول 2030!

الوكيل الإخباري- في فيديو حديث، كشفت مايكروسوفت عن رؤيتها الطموحة لمستقبل التفاعل مع أجهزة الكمبيوتر بحلول عام 2030، حيث تتوقع الشركة اختفاء أدوات الإدخال التقليدية مثل الماوس ولوحة المفاتيح، لتحل محلها وسائل أكثر طبيعية مثل الصوت، الإيماءات، والنظر.

🔹 ديفيد ويستون، نائب رئيس مايكروسوفت لأمن المؤسسات، شبّه استخدام الماوس في المستقبل باستخدام نظام DOS اليوم، مؤكدًا أن التفاعل مع ويندوز سيكون متعدد الوسائط وأكثر إنسانية.

🔹 وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي سيُمكّن المستخدمين من الحصول على خبراء أمن رقمي يعملون كمساعدين شخصيين، مما يجعل تقنيات الأمان المتقدمة متاحة للجميع، وليس فقط للشركات الكبرى.

🔹 وأكد أن المهام الروتينية مثل إعداد الجداول أو تقارير النفقات، ستصبح أقل أهمية بفضل الأتمتة الذكية، مما يُعيد وقتًا ثمينًا للمستخدمين.



🔸 وتأتي هذه التوجهات في سياق استثمارات مايكروسوفت في الذكاء الاصطناعي، خصوصًا مع دمج "كوبايلوت" في ويندوز وأوفيس، وميزة "Hey Copilot" لتنفيذ الأوامر صوتيًا.