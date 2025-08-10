مايكروسوفت: وداعًا للماوس ولوحة المفاتيح بحلول 2030!

🔹 ديفيد ويستون، نائب رئيس مايكروسوفت لأمن المؤسسات، شبّه استخدام الماوس في المستقبل باستخدام نظام DOS اليوم، مؤكدًا أن التفاعل مع ويندوز سيكون متعدد الوسائط وأكثر إنسانية.
🔹 وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي سيُمكّن المستخدمين من الحصول على خبراء أمن رقمي يعملون كمساعدين شخصيين، مما يجعل تقنيات الأمان المتقدمة متاحة للجميع، وليس فقط للشركات الكبرى.
🔹 وأكد أن المهام الروتينية مثل إعداد الجداول أو تقارير النفقات، ستصبح أقل أهمية بفضل الأتمتة الذكية، مما يُعيد وقتًا ثمينًا للمستخدمين.
🔸 وتأتي هذه التوجهات في سياق استثمارات مايكروسوفت في الذكاء الاصطناعي، خصوصًا مع دمج "كوبايلوت" في ويندوز وأوفيس، وميزة "Hey Copilot" لتنفيذ الأوامر صوتيًا.
