7 نصائح لحماية الكمبيوتر من حرارة الصيف

لحماية جهازك من تأثيرات موجة الحر، إليك أهم النصائح:
استخدم الجهاز في مكان بارد وجيد التهوية
تجنب وضع اللابتوب على الأسطح الناعمة كالأسرّة أو الأرائك، فهي تعيق تهوية الجهاز.
نظّف فتحات التهوية والمراوح بانتظام
تراكم الغبار يعيق التبريد الطبيعي للجهاز، ما يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة.
استخدم قاعدة تبريد (Cooling Pad)
خاصة عند استخدام الجهاز لفترات طويلة أو للألعاب والبرامج الثقيلة.
لا تترك الجهاز في السيارة أو تحت أشعة الشمس المباشرة
درجات الحرارة داخل السيارات المغلقة قد تتجاوز 60 درجة مئوية، ما يضر الجهاز بشكل بالغ.
أغلق البرامج الثقيلة عند عدم الحاجة
تقليل استهلاك المعالج والبطاقة الرسومية يقلل الحرارة الناتجة.
فعّل وضع الحفاظ على الطاقة أو الأداء الهادئ
يساعد على تقليل استهلاك الطاقة وحرارة الجهاز.
راقب درجة حرارة الجهاز ببرامج مخصصة
مثل HWMonitor أو Core Temp لتعرف متى ترتفع حرارة الجهاز بشكل غير طبيعي.
