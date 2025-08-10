الأحد 2025-08-10 02:31 م
 

7 نصائح لحماية الكمبيوتر من حرارة الصيف

ن
تعبيرية
 
الأحد، 10-08-2025 01:49 م

الوكيل الإخباري-   مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الصيف، تصبح أجهزة الكمبيوتر واللاب توب أكثر عرضة للمشكلات مثل ارتفاع الحرارة أو تلف المكونات الداخلية، مما قد يؤدي إلى بطء الأداء أو حتى توقف الجهاز عن العمل.

اضافة اعلان


لحماية جهازك من تأثيرات موجة الحر، إليك أهم النصائح:
استخدم الجهاز في مكان بارد وجيد التهوية
تجنب وضع اللابتوب على الأسطح الناعمة كالأسرّة أو الأرائك، فهي تعيق تهوية الجهاز.
نظّف فتحات التهوية والمراوح بانتظام
تراكم الغبار يعيق التبريد الطبيعي للجهاز، ما يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة.
استخدم قاعدة تبريد (Cooling Pad)
خاصة عند استخدام الجهاز لفترات طويلة أو للألعاب والبرامج الثقيلة.
لا تترك الجهاز في السيارة أو تحت أشعة الشمس المباشرة
درجات الحرارة داخل السيارات المغلقة قد تتجاوز 60 درجة مئوية، ما يضر الجهاز بشكل بالغ.
أغلق البرامج الثقيلة عند عدم الحاجة
تقليل استهلاك المعالج والبطاقة الرسومية يقلل الحرارة الناتجة.
فعّل وضع الحفاظ على الطاقة أو الأداء الهادئ
يساعد على تقليل استهلاك الطاقة وحرارة الجهاز.
راقب درجة حرارة الجهاز ببرامج مخصصة
مثل HWMonitor أو Core Temp لتعرف متى ترتفع حرارة الجهاز بشكل غير طبيعي.

 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

نااا

فيديو منوع روسيا.. شاهد سعادة هذا الدب اثناء تلقيه قِدرًا من العسل كهدية

sf

أخبار الشركات الكاميرا الاحترافية في ‘Galaxy Z Fold7’.. حقائق وأرقام مذهلة

The Domain Square ينظم حفل تخريج الفوج الخامس في جامعة الحسين التقنية

أخبار الشركات The Domain Square ينظم حفل تخريج الفوج الخامس في جامعة الحسين التقنية

22

فيديو منوع طريقة لتصغير مساحة البيتزا في عبوتها

غا

فيديو منوع الفرق الكبير في السعرات بين الوجبات الصحية ورقائق الشيبس

ىة

فيديو منوع شاهد: إعداد اللحم على الطريقة اليابانية

مخنت وة

فيديو منوع كي الملابس بين الماضي والحاضر

ت

فيديو منوع خاصية في آيفون لإخفاء اسم المتصل



 
 





الأكثر مشاهدة