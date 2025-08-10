الأحد 2025-08-10 02:32 م
 

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

بورصة عمان
بورصة عمان
 
الأحد، 10-08-2025 01:56 م

الوكيل الإخباري-    بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الأحد، 9 ملايين دينار وعدد الأسهم المتداولة 5 ملايين سهم، نفذت من خلال 4247 عقداً.

وفيما يتعلق بمستويات الأسعار، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 2946 نقطة، بارتفاع نسبته 0.67 بالمئة.


وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 94 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 36 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و 30 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.
أما على مستوى القطاعي، ارتفع الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 1.34 بالمئة وارتفع الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.72 بالمئة، وانخفض الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.13 بالمئة.

 
 
