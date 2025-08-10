بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الأحد، 9 ملايين دينار وعدد الأسهم المتداولة 5 ملايين سهم، نفذت من خلال 4247 عقداً.

وفيما يتعلق بمستويات الأسعار، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 2946 نقطة، بارتفاع نسبته 0.67 بالمئة.