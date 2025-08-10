بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

وفيما يتعلق بمستويات الأسعار، فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 2946 نقطة، بارتفاع نسبته 0.67 بالمئة.
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 94 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 36 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و 30 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.
أما على مستوى القطاعي، ارتفع الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 1.34 بالمئة وارتفع الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.72 بالمئة، وانخفض الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.13 بالمئة.
-
أخبار متعلقة
-
الاحتياطيات الأجنبية تنمو 5% مقارنة بنهاية العام 2024
-
68.7 دينارا سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية الأحد
-
الجغبير : الصناعة الأردنية الأولى إقليميًا في مساهمتها بالناتج المحلي
-
صناعة الأردن: أسعار الزي المدرسي أقل من الأعوام الماضية
-
تجارة الأردن: الشركات الأردنية قادرة على تقديم حلول برمجية مبتكرة
-
شركات التخليص تنجز 536 ألف بيان جمركي بالنصف الأول من العام الحالي
-
للمقبلين على الزواج.. إليكم أسعار الذهب في الأردن السبت
-
تعرف على أسعار الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن الجمعة