غوغل ومايكروسوفت تُوقفان دعم نظامين مخصصين للأجهزة الضعيفة

وفي خطوة مماثلة، ستنهي مايكروسوفت دعم نظام Windows 11 SE في أكتوبر 2026، وهو الإصدار الخفيف المخصص للمدارس والذي لم يحقق نجاحًا واسعًا. وتنصح الشركة المستخدمين بالانتقال إلى إصدار آخر من ويندوز 11 لضمان التحديثات والدعم الأمني المستمر.
