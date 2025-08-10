غوغل ومايكروسوفت تُوقفان دعم نظامين مخصصين للأجهزة الضعيفة

الوكيل الإخباري- أعلنت غوغل عن إنهاء دعم النسخة التجريبية من "Steam for Chromebooks" بدءًا من يناير 2026، بعد فشل المشروع في تحقيق الانتشار المطلوب بسبب ضعف مواصفات أجهزة كروم بوك للألعاب. وبدلاً من ذلك، تنصح الشركة باللجوء إلى خدمات الألعاب السحابية مثل GeForce Now وXbox Cloud Gaming.

وفي خطوة مماثلة، ستنهي مايكروسوفت دعم نظام Windows 11 SE في أكتوبر 2026، وهو الإصدار الخفيف المخصص للمدارس والذي لم يحقق نجاحًا واسعًا. وتنصح الشركة المستخدمين بالانتقال إلى إصدار آخر من ويندوز 11 لضمان التحديثات والدعم الأمني المستمر.