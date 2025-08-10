5 أقنعة طبيعية لتبريد وترطيب بشرتكِ في حرّ الصيف

الوكيل الإخباري- مع حرارة الصيف المرتفعة، تحتاج بشرتكِ لعناية خاصة تمنحها الترطيب والانتعاش دون مواد كيميائية. إليكِ 5 أقنعة منزلية سهلة وفعالة:



🥒 1. قناع الخيار والزبادي

مثالي لتهدئة الاحمرار

المكونات: نصف خيار مبشور + ملعقة لبن زبادي

المدة: 15 دقيقة

يرطّب ويبرد البشرة بلطف، مثالي للبشرة الحساسة.



🌹 2. قناع الألوفيرا وماء الورد

لترميم البشرة وتهدئتها

المكونات: ملعقة جل ألوفيرا + ملعقة صغيرة ماء ورد

المدة: 10-15 دقيقة

يعيد الحيوية للبشرة المجهدة، مناسب لكل أنواع البشرة.



🍵 3. قناع الشاي الأخضر والعسل

لمقاومة السموم والالتهاب

المكونات: كوب شاي أخضر بارد + ملعقة صغيرة عسل

المدة: 15 دقيقة

ينقّي ويهدّئ البشرة، مثالي للبشرة المعرضة للحبوب.



🌿 4. قناع النعناع والخيار

انتعاش فوري للبشرة الدهنية

المكونات: خيار + أوراق نعناع طازجة (بالخلاط)

المدة: 10 دقائق

يقلل من اللمعان ويمنح شعورًا باردًا منعشًا.



🥥 5. قناع ماء جوز الهند والكركم

لترطيب وتفتيح طبيعي

المكونات: ملعقة ماء جوز هند + نصف ملعقة كركم

المدة: 10 دقائق

يمنح توهجاً طبيعياً ويخفف التصبغات الخفيفة.



💡 نصيحة:

طبّقي القناع المناسب لبشرتكِ من 2 إلى 3 مرات أسبوعيًا، ولا تنسي تنظيف وجهكِ قبل الاستخدام. دلّلي بشرتكِ طبيعيًا، وامنحيها انتعاشاً يدوم رغم حرارة الصيف!

