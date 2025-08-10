الأحد 2025-08-10 02:32 م
 

5 أقنعة طبيعية لتبريد وترطيب بشرتكِ في حرّ الصيف

الأحد، 10-08-2025 01:32 م

الوكيل الإخباري-   مع حرارة الصيف المرتفعة، تحتاج بشرتكِ لعناية خاصة تمنحها الترطيب والانتعاش دون مواد كيميائية. إليكِ 5 أقنعة منزلية سهلة وفعالة:

🥒 1. قناع الخيار والزبادي
مثالي لتهدئة الاحمرار
المكونات: نصف خيار مبشور + ملعقة لبن زبادي
المدة: 15 دقيقة
يرطّب ويبرد البشرة بلطف، مثالي للبشرة الحساسة.

🌹 2. قناع الألوفيرا وماء الورد
لترميم البشرة وتهدئتها
المكونات: ملعقة جل ألوفيرا + ملعقة صغيرة ماء ورد
المدة: 10-15 دقيقة
يعيد الحيوية للبشرة المجهدة، مناسب لكل أنواع البشرة.

🍵 3. قناع الشاي الأخضر والعسل
لمقاومة السموم والالتهاب
المكونات: كوب شاي أخضر بارد + ملعقة صغيرة عسل
المدة: 15 دقيقة
ينقّي ويهدّئ البشرة، مثالي للبشرة المعرضة للحبوب.

🌿 4. قناع النعناع والخيار
انتعاش فوري للبشرة الدهنية
المكونات: خيار + أوراق نعناع طازجة (بالخلاط)
المدة: 10 دقائق
يقلل من اللمعان ويمنح شعورًا باردًا منعشًا.

🥥 5. قناع ماء جوز الهند والكركم
لترطيب وتفتيح طبيعي
المكونات: ملعقة ماء جوز هند + نصف ملعقة كركم
المدة: 10 دقائق
يمنح توهجاً طبيعياً ويخفف التصبغات الخفيفة.

💡 نصيحة:
طبّقي القناع المناسب لبشرتكِ من 2 إلى 3 مرات أسبوعيًا، ولا تنسي تنظيف وجهكِ قبل الاستخدام. دلّلي بشرتكِ طبيعيًا، وامنحيها انتعاشاً يدوم رغم حرارة الصيف!

زهرة الخليج 

 
 
