الإثنين 05-10-2020
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الإثنين، 05-10-2020 11:37 ص

تحذير لهؤلاء الأشخاص من تناول الأسماك النيئة والمدخنة!

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الوكيل الاخباري - قال المعهد الاتحادي لتقييم المخاطر إن الأسماك النيئة كالسوشي والأسماك المدخنة ممنوعة على بعض الأشخاص كالحوامل وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة.

وفسر المعهد الألماني ذلك بأن تناول الأسماك النيئة والمدخنة يرفع لدى هؤلاء الأشخاص خطر الإصابة بداء الليستريات، الذي يؤدي إلى تسمم الدم والتهاب الدماغ والتهاب السحايا.

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ولتجنب هذه المخاطر الصحية الجسيمة، ينبغي على هؤلاء الأشخاص تناول الأسماك بعد طهيها جيداً على درجة حرارة تبلغ 70 مئوية ولمدة لا تقل عن دقيقتين.

 

شاشة نيوز

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