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الثلاثاء، 16-05-2023 03:31 م

تدابير بسيطة للتخلص من الأرق.. قبل اللجوء إلى الطبيب

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الوكيل الإخباري- قال البروفيسور ديتر ريمان إن المعاناة من الأرق من وقت إلى آخر، أمر طبيعي، بسبب التفكير في الحياة الشخصية، أو الوظيفية، وغيرها.

وأضاف رئيس قسم علم النفس السريري والعلاج النفسي في مستشفى جامعة فرايبورغ الألمانية أنه يمكن مواجهة الأرق ببعض التدابير البسيطة مثل تقنيات الاسترخاء أي اليوغا، والتأمل قبل الذهاب إلى الفراش، مع الابتعاد عن شاشات التلفزيون، والهاتف الذكي، والحاسوب اللوحي، قبل النوم،  لأن الضوء الأزرق المنبعث من الشاشات يسب الأرق. 

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وأضاف ريمان أنه إذا لم تفلح هذه التدابير فيجب استشارة طبيب نفسي، خاصة عند المعاناة منه بمعدل لا يقل عن 3 مرات أسبوعياً على مدار 3 شهور.
وأوضح  أن القلق قد يشير  إلى مشكلة نفسية مثل الاكتئاب، واضطرابات، الخوف، والقلق.

 

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