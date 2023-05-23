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الثلاثاء، 23-05-2023 04:41 م

ترتدي نفس ملابس النوم يوميًا؟.. احذر هذه المخاطر

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الوكيل الإخباري- يعتاد بعض الأشخاص على ارتداء نفس البيجامة كل ليلة، معتقدين أنه إذا لم تظهر رائحة منها فهي جيدة، لكن على عكس الشائع فتتراكم الأوساخ والبكتيريا على الملابس التي ترتديها لكنها غير مرئية.

نستعرض في التقرير التالي، أضرار ارتداء نفس البيجامة يوميًا، وفقًا لموقع نمط الحياة الصحي "Live strong".

أضرار ارتداء نفس ملابس النوم يوميًا

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-حب الشباب
يمكن أن يؤدي النوم في نفس الملابس كل ليلة دون غسلها إلى تهيج البشرة، نظرًا لأن الملابس تلتقط الكثير من العرق والزيوت الطبيعية والخلايا الميتة التي تتساقط من البشرة في أثناء النوم، يتسبب كل هذا التراكم في انسداد المسام الإصابة بحب الشباب أو الطفح الجلدي.


-البكتيريا
يمكن أن تتسبب البكتيريا أو الخميرة التي تعيش على الميكروبيوم في التراكم على البشرة، ما يتسبب ذلك في اختلاط العرق بهذه البكتيريا في جعل رائحة البيجاما تبدو غير تقليدية إلى حد ما.


كم مرة يجب غسل ملابس النوم؟
يوصي الأطباء بغسل ملابس النوم أو البيجامة كل يوم أو يومين عند ارتدائها دون ملابس داخلية أو التعرق بشدة في أثناء النوم، أو في غضون 3 إلى 4 ليالٍ عند ارتدائها بطريقة غير منتظمة.


نصائح للحفاظ على نظافة ملابس النوم


-تبديل الملابس
يساعد التبديل بين ملابس النوم على بقاءها نظيفة لفترة طويلة، بسبب أن البكتيريا والخميرة لا تعيش طويلًا على الأقمشة.


-تعريضها للهواء
تتعرض ملابس النوم إلى الكثير من العرق في أثناء الليل، ما يتسبب في ظهور رائحة غير مستحبة عليها، لذا يجب عدم تركها على السرير قبل الخروج وتعريضها للهواء.


-ارتداء ملابس فضفاضة
يجب ارتداء ملابس نومم ثقيلة أو ضيقة لحبس المزيد من العرق والبكتيريا، يمكن أن تؤدي إلى خفيفة الوزن وغالبًا ما توفر تأثيرًا منعشًا إذا كنت نائمًا حارًا.

 

-الاستحمام قبل النوم
يساعد الاستحمام قبل النوم على التخلص من خلايا الجلد الميتة والبكتيريا، عندها يمكن وضع المرطب فقد تنتقل بعض الزيوت من المرطب إلى ملابسك، قد يؤثر هذا قليلًا على الملابس.


-غسل الملاءة بانتظام
تنتقل الأوساخ أو الجلد ميت على الملاءة غير المغسولة إلى ملابس النوم، لذا تأكد من غسل ملاءاتك مرة واحدة في الأسبوع أو مرة واحدة على الأقل كل أسبوعين.

 

الكونسلتو الطبي 

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