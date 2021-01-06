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الأربعاء، 06-01-2021 01:49 م

تزيد الوزن.. 5 أخطاء احذر الوقوع فيها عند تناول المكسرات

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الوكيل الإخباري _ على الرغم من ان المكسرات تعد من الأطعمة الصحية التي عادةً ما ينصح خبراء التغذية بتناولها كوجبة خفيفة بين الوجبات الرئيسية عند الرغبة في فقدان الوزن، نظرًا لما تحتويه من عناصر وفوائد صحية ، الا ان هناك العديد من الأخطاء التي لا يدركها الكثير من الاشخاص والتي تتسبب بزيادة الوزن ، وابرز هذه  الاخطاء:

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1- تناول المكسرات المحمصة
تحتوي المكسرات على مستويات عالية من الدهون الصحية ، التي تسبب زيادة الوزن والإصابة بالسكري وأمراض القلب.

 

2- تناول المكسرات المملحة
تضاف نسبة عالية من الأملاح الى المكسرات عند التحميص  ، حيث تؤدي إلى زيادة الوزن، عن طريق احتباس السوائل داخل الجسم، فضلًا عن الأضرار التي تسببها للصحة العامة

 

3- تناول لمكسرات المنكهة
وذلك نظرا لما تحتويه من سعرات حرارية مرتفعة، بالاضافة الى انها تحتوي على نسبة عالية من السكريات التي تزيد من الرغبة في تناول الطعام، وهذا ما يؤدي إلى زيادة الوزن

 

4- زبدة المكسرات
يفضل الاعتماد على زبدة اللوز أو زبدة الكاجو أثناء الرجيم، لأن زبدة الجوز تحتوي على نسبة عالية من السكريات والدهون المتحولة، أما زبدة الفول السوداني، فبعض أنواعها المتوفرة بالأسواق يتم تحضيرها من زيت النخيل، وهو أحد الزيوت النباتية المهدرجة المضرة بصحة الجسم.

5- الإفراط في تناولها
حيث يوصي خبراء التغذية بتناول حفنة بسيطة منها، بحجم قبضة اليد، لأن استهلاكها بكميات كبيرة قد يؤدي إلى زيادة الوزن.

 

المصدر : الكونسلتو 

 


 




 

 


 

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