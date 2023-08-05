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السبت، 05-08-2023 10:41 م

تشعر بألم الظهر؟.. 5 علامات تشير لوجود مشكلة خطيرة

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الوكيل الإخباري- يعاني حوالي 80% من البالغين من آلام الظهر في مراحل مختلفة من حياتهم، قد يرجع ذلك إلى اتباع عادات غير صحية، ولكن قد تظهر بعض العلامات التي تشكل تهديد صحي ولا يجب تجاهلها.اضافة اعلان




في التقرير التالي أبرز العلامات التي تشير لمشكلة صحية خطيرة بالظهر، وفقًا لـ "Cleveland clinic".

في العشرينات والثلاثينيات من العمر، غالبًا ما يعود ألم الظهر إلى عوامل الحياة اليومية، مثل الجلوس لفترة طويلة جدًا، أو حمل الأطفال، أو المبالغة في ممارسة الرياضة، أو سوء التغذية، أما في الأربعينيات وما فوق تعد إصابات العمل وبدايات التهاب المفاصل والحالات التنكسية أكثر شيوعًا.

متى يشكل ألم الظهر تهديد صحي خطير؟
آلام الظهر شائعة جدًا، يتجاهل العديد من المرضى الأعراض التي قد تشير إلى حالة طبية طارئة.

إذا كان من الممكن أن يكون ألم الظهر مصحوبًا بنشاط معين، مثل الرفع أو الالتواء الخاطئ، وزوال الألم في غضون 72 ساعة بعد الراحة ووضع الثلج، فلا داعي للقلق، ومع ذلك إذا استمر الألم تدريجيًا أو ظهر فجأة أو لم يختف، فقد تكون لديك حالة أكثر خطورة، ويظهر ذلك من خلال مجموعة من الأعراض المنذرة، التي يمكن تحديدخا فيما يلي:

- ألم حاد وليس وجع خفيف: قد يشير هذا إلى تمزق في العضلات أو الرباط، أو مشكلة في عضو داخلي في الظهر أو الجانب.

- الألم المشع: يعني هذا الألم يتحرك أو ينطلق إلى الساقين، مما قد يشير إلى حالة انضغاط في العصب، قد يكون الألم المنتشر علامة على تلف الأعصاب.

- ضعف مفاجئ في الساقين: يمكن أن يحدث ضعف الأطراف بسبب انضغاط الأعصاب في العمود الفقري بسبب حالات، مثل عرق النسا أو تضيق العمود الفقري، ومع ذلك يمكن أن يشير ضعف الساق المفاجئ أيضًا إلى حدوث سكتة دماغية.

- سلس البول: قد يكون ألم الظهر المصحوب بعدم القدرة على التحكم في الأمعاء أو المثانة علامة على انضغاط عصبي خطير أو التهاب في العمود الفقري، مثل التهاب القرص أو التهاب السحايا.

- خدر أو دبابيس وإبر في الفخذ: يُعرف هذا بالتخدير بالسرج وهو أيضًا علامة على حالة خطيرة في الأعصاب أو العمود الفقري.

- إذا كان لدى الشخص ضعف في الساق وسلس، وخدر معًا، فقد يكون الشخص مصابًا بمتلازمة ذيل الفرس، وهو مرض خطير يتسم بتلف عصب الحبل الشوكي، وهذه حالة طبية طارئة، وعادًة ما يحتاج المرضى لعملية جراحية على الفور لتخفيف الضغط على الأعصاب وتقليل الضرر الدائم.

 




 

 


 

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