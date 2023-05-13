تطبيق يكشف مبكراً مرض الزهايمر.. بالصوت

الوكيل الإخباري- طوّر باحثون في جامعة تسوكوبا اليابانية نموذجاً أولياً لتطبيق على الهاتف للمساعدة في الكشف المبكر لمرض الزهايمر بجمع وتحليل بيانات الحديث والصوت.



ووفق موقع "مديكال إكسبريس"، جرب التطبيق بمشاركة 114 شخصاً منهم مرضى بالزهايمر.

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واستخدم التطبيق التقييمات النفسية العصبية في فحص الخرف، وتضمنت وصف الصورة، والطلاقة اللفظية.



وأوضحت النتائج أن ضعف اللغة الذي يُقيّم من خلال السمات اللغوية، خاصة من بالجوانب الدلالية، يمكن تقديره بشكل موثوق.



وبالجمع بين هذه الميزات اللغوية والميزات الصوتية والسمعية لصوت المشارك، يمكن للتطبيق أن يكتشف بشكل موثوق مشكلة الضعف الإدراكي المعتدل بنسبة 88%، ومرض الزهايمر بنسبة 91%.



وقالت النتائج: "هذه الدراسة الأولى تُظهر جدوى أداة فحص تلقائية ذاتية الإدارة لكشف الزهايمر والضعف الإدراكي بالتقاط ضعف اللغة بشكل موثوق، من بيانات الكلام".



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