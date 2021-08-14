تطورات المهارات الحركية لطفلك يبدأ منذ الشهر الثالث

الوكيل الإخباري - الكثير من الأمهات لا يعرفن أن الطفل يمكن تعليمه وتنمية مهاراته منذ الشهور الأولى من عمره.



وأخيراً، صدر تقرير طبي ألماني يحث الأمهات على تنمية مهارات الطفل الحركية والمعرفية منذ الشهر الثالث من عمره.

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فقد أوضح التقرير أن ابتداءً من الشهر الثالث، يكون دماغ الطفل مستعداً لاستقبال المعلومات، ما يجعله التوقيت المثالي للبدء بتنمية مهارات الطفل الحركية والمعرفية والاجتماعية أيضاً.



التقرير نصح الأمهات بإمساك الرضيع وجعل جسده في وضعيه تساعده على رؤية البيئة من حوله، وتقديم الأغراض المناسبة لسنه، حتى يراها الطفل ويتعرف إليها ويحاول الإمساك بها.



والأغراض المناسبة لسن ثلاثة شهور تكون الألعاب الصغيرة المصنوعة من خامات صحية وخفيفة ومرنة.



وأكد التقرير أن هذا التدريب على الرغم من بساطته، يساعد الطفل على تحريك عضلاته وتدريب نظره وتنمية علاقته بوالديه.

المصدر - نواعم