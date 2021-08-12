طرق لعلاج سلوكيات طفلك السيئة

الوكيل الإخباري - الكثير من الناس يعتقدون أن الطفل الذي يتّسم بالهدوء وحسن السلوك هو طفل جيد، والعكس بالنسبة إلى الطفل الذي يظهر سلوكاً غير مقبول، ولكن الحقيقة أن السلوك السيئ هو شكل من أشكال التواصل، كما لو كان لغة خاصة يستخدمها الطفل ليعبر عن أشياء عميقة بداخله لا يستطيع التعبير عنها بنحو صريح، لذا فإن مراقبة سلوكيات طفلك السيئة، ومحاولة استيعابها واحتوائها مهم جداً لتطور شخصيته، وبناء علاقة قوية وصحية بينكما.

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طرق لاحتواء سلوكيات طفلك السيئة.



1- لا تصنّفي طفلك

تصنيف سلوكيات طفلك بأنها جيدة أو سيئة، يترجمه طفلك إلى أنكِ تصنفينه هو بأنه طفل جيد أو طفل سيئ، لذلك فعندما تصنفين سلوك طفلك بأنه سيئ، يصل المعنى داخله بأنه سيئ، ما ينعكس على صورته الذاتية، ويرسخ داخله على أنه إنسان سيئ، وأنه الدور الذي يؤديه في الحياة هو دور الشخص السيئ، وهذا الانطباع الداخلي يصعب محوه إلا بفترات علاج طويلة.

لذا عندما يرتكب طفلك سلوكاً سيئاً، لا تتسرعي وتصنفيه، بل ابحثي عن سبب ارتكاب طفلك هذا الخطأ، مع الوضع في الاعتبار الظروف التي دفعته نحو هذا السلوك.



2- أنصتي لطفلك

عندما يرتكب طفلك سلوكاً سيئاً، عليكِ منحه فرصة للتحدث عمّا دفعه إلى ارتكاب هذا السلوك، وأن تنصتي جيداً له حتى تتعرفي إلى السبب الحقيقي، ربما ارتكب هذا السلوك السيئ لأنه خائف من شيء ما، وعندما يخبرك عن السبب لا تلوميه على مشاعره، حتى لا يشعر أنكِ غير متفاهمة معه، وتحدث فجوة في علاقتكما يصبح من الصعب إصلاحها.



3- تبنّي عقلية الفريق

عندما يرتكب طفلك سلوكاً سيئاً، لا تشعريه بأنكما فريقين وسيفوز أحدكما في المعركة بينما ينهزم الآخر، ولكن اجعليه يشعر بأنكما فريق واحد، وأن هناك مشكلة ما عليكما حلها معاً، لا تشعريه أنكِ قاض يحكم على تصرفاته ويطبق عليه العقوبات وحسب، بل اجعليه يشعر بنوع من الشراكة بينكما، وأنكِ تساعدينه ليأخذ خطوة في الاتجاه الصحيح.

المصدر - نواعم