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السبت، 10-07-2021 04:52 م

تطوير حبة سحرية تمنع آثار الشيخوخة

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الوكيل الإخباري - منذ أعوام مضت تطور شركات عدة في دول مختلفة منتجات وعلاجات من شأنها أن تخفف من آثار الشيخوخة والتقدم في السن، لما لها من أهمية كبيرة لدى البعض.

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وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، عملت مؤخرا على تطوير عقار على شكل حبة من شأنها منع و تأخير علامات وآثار التقدم في السن.


الحبة التي طورتها قيادة العمليات الخاصة في “البنتاغون”، تهدف إلى تحسين أداء البشر من خلال تجديد الخلايا وتقليل الالتهابات، وإبطاء التنكس العصبي.


واعتبر المتحدث باسم قيادة العمليات الخاصة تيم هوكينز، أن هذا العقار لا يهدف إلى خلق صفات جسدية غير موجودة لدى البشر، وإنما تعزيز وتحسين الأداء الذي يتراجع عادة مع التقدم في السن.

 

ولشدد هوكينز إلى أن مزايا العقار ستتضمن تحسين القدرة على التحمل الجسدي، والتعافي بشكل أسرع من الإصابات في حال وقوعها، وأنه يحتوي على عناصر غذائية ومعادن ومواد مضادة للأكسدة بشكل كبير . 


وتتوقع قيادة العمليات الخاصة Special Operations Command،  البدء في التجارب السريرية للحبة، العام المقبل.

 

وبحسب القائمين على المشروع  فإن نجاح التجارب على هذا العقار سيؤخر من مظاهر الشيخوخة وعلامات التقدم في السن.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية فإن المشروع يتم بالتعاون بين البنتاغون وشركة Metro International Biochem، المتخصصة بمجال التكنولوجيا الحيوية.

 

المصدر - اخبار الأن 

 

 

 




 

 


 

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