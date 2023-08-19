تظهر على القدمين.. إليك أعراض الإصابة بالكبد الدهني

الوكيل الاخباري- يصاب الأشخاص بمرض الكبد الدهني نتيجة لزيادة الدهون على الكبد، لكن لا تظهر علامات المراحل المبكرة من مرض الكبد الدهني، إلا بعد مرور وقت من تندب الكبد، هي مرحلة خطيرة.



ويمكن أن يتسبب تلف الكبد في الضغط على الوريد البابي الذي ينقل الدم من الجهاز الهضمي والمرارة والبنكرياس والطحال إلى الكبد، ما يؤدي إلى تراكم السوائل في مناطق معينة، بما في ذلك الساقين والكاحلين والقدمين والبطن.



أعراض الكبد الدهني

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-تورم أو انتفاخ الكاحلين أو القدمين أو الساقين.



- البشرة اللامعة أو المشدودة.



- التغيرات في لون الجلد، وعدم الراحة، والتصلب والخدوش عند الضغط على الجلد.



والأسباب الأخرى الأكثر شيوعا للوذمة هي: الجلوس لفترة طويلة أو الحمل أو الإصابة أو لدغة حشرة.



وإذا كنت تعاني من وذمة غير مبررة، يجب عليك التحدث إلى الطبيب، خاصة إذا كانت مصحوبة بعلامات أخرى لمرض الكبد الدهني.



مضاعفات الكبد الدهني



تذكر هيئة التأمين الصحي البريطاني "NHS" مرض الكبد الدهني يمكن أن يتسبب في:



-ألم خفيف أو مؤلم في أعلى يمين البطن، هي المنطقة فوق الجانب الأيمن السفلي من الضلوع.



-التعب الشديد.



-فقدان الوزن غير المبرر.



-الضعف.



-اليرقان.



طرق الوقاية من الكبد الدهني



وتتضمن طرق تقليل خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني ما يلي:



-فقدان الوزن إذا كنت تعاني من زيادة الوزن.



-الإقلاع عن التدخين.



-ممارسة الرياضة بانتظام.



-تناول نظام غذائي صحي ومتوازن.