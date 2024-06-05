تعاني من ضعف الذاكرة؟- هذه الأطعمة قد تكون السبب

الوكيل الإخباري - هناك أطعمة شهيرة يجب التوقف عن تناولها، لأنها تؤثر سلبًا على وظائف الإدراكية للمخ .

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وجاء السكر على قائمة هذه الأطعمة، لأن الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا غنيًا بالسكريات أكثر عرضة للمعاناة من ضعف الذاكرة مقارنة بمتبعي الحميات التي تحتوي على القليل من المحليات.



ورغم المذاق اللذيذ الذي تتميز به الأطعمة المقلية، من الأفضل الابتعاد عنها، لأنه تؤدي إلى حدوث التهابات، تسفر عن تلف الأوعية الدموية التي تمد المخ بالدم المحمل بالأكسجين.



وللحفاظ على الذاكرة، لا بد من تجنب الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات المكررة، مثل الخبز الأبيض والمعكرونة، لأن الجسم يتعامل معها بنفس طريقة السكر.



وإذا كنت من محبي اللحوم المصنعة، مثل النقانق، احرص على الإقلاع عن تناولها، لأن مادة النترات التي تضاف إليها، لحمايتها من التلف والحفاظ على لونها، قد تؤدي إلى الإصابة باضطراب ثنائي القطب.

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