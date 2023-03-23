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الخميس، 23-03-2023 01:20 م

تعرف إلى أعراض الحمى القرمزية لدى الأطفال

ما_هي_الحمى_القرمزية


الوكيل الإخباري-قال طبيب الأطفال الألماني أولريش فيجلر إن الحمى القرمزية هي مرض مُعد تسببه البكتيريا المعروفة باسم "المكورات العقدية"، مشيراً إلى أن هذه العدوى تنتقل عبر الرذاذ المحتوي على مسببات المرض.

وأوضح طبيب الأطفال الألماني أن أعراض الإصابة بالحمى القرمزية تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة والرعشة والتهاب اللوزتين واللون الأحمر القرمزي للسان مع تورمه، بالإضافة إلى الطفح الجلدي.

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وأضاف فيجلر أنه يتم علاج الحمى القرمزية بواسطة المضادات الحيوية، مشيرا إلى أنه يمكن أيضا تخفيف الأعراض من خلال المشروبات الباردة والأغذية السائلة والآيس كريم.

 

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