الأربعاء 29-03-2023
الوكيل الاخباري

اعلان تقسيط عزائم رمضان للأردنيين يثير الجدل

ما حكم مشاهدة المسلسلات في رمضان، وما أثر ذلك على اجر الصيام؟ الافتاء تُجيب

وزير الداخلية: 5500 شخص عادوا إلى منازلهم بموجب وثيقة الجلوة

تقرير: الذكاء الاصطناعي سيفقد العالم 300 مليون وظيفة

الأوقاف تدعو المواطنين المقبولين للحج إلى سرعة استلام تصاريحهم

تراجع الإسترليني مقابل الدولار

المطاعم: الحركة ضعيفة

الخصاونة: الحكومة لا تضيق على الأردنيين ودول مجاورة لا تجد الخبز

الصفدي: تعيينات الخارجية شفافة

ارتفاع أسعار الذهب محليا 20 قرشا للغرام الأربعاء

الثلاثاء، 28-03-2023 12:37 م

تعرف الى فوائد الفراولة

فوائد-الفراولة-1


الوكيل الإخباري- قالت الأكاديمية البافارية للحدائق إن الفراولة تتمتع بفوائد جمّة للصحة، حيث إنها غنية بفتامين C المهم لصحة جهاز المناعة، والمغنيسيوم والبوتاسيوم المهمين لصحة القلب، وحمض الفوليك المهم للمرأة الحامل.

وأضافت الأكاديمية الألمانية أن الفراولة تعد أيضاً بمثابة مفتاح إنقاص الوزن والرشاقة، حيث إنها قليلة السعرات الحرارية؛ حيث تحتوي 100 غرام منها على 32 سعراً حرارياً، كما أنها غنية بالألياف الغذائية، التي تساعد على إطالة الشعور بالشبع، ومن ثم الحد من نوبات الجوع الشديد، فضلاً عن أهميتها لصحة الجهاز الهضمي.

اضافة اعلان


وبالإضافة إلى ذلك، تزخر الفراولة بمواد النبات الثانوية من مجموعة البوليفينول، مثل حمض الإيلاجيك، التي تمتاز بتأثير مثبط للالتهابات.

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
naom_58d3953f9add6-1440x907

الوفاة المفاجئة بسبب الأزمة القلبية .. ما اسبابها؟

نصائح-رمضانية-في-الأكل (1)

ماذا تفعل بين فترة الإفطار والسحور؟ 5 نصائح بسيطة لاتباعها برمضان

2020_5_4_16_55_13_489

مادة غذائية تجنبك العطش نهار رمضان

تأثير_سلوك_الآباء_على_الأبناء

إلى أي مدى تؤثر شخصية الآباء على الأبناء؟

image

فائدة غير متوقعة للجزر .. يقي من هذا المرض القاتل !

Doc-P-1049217-638149326762527770

11 علامة مبكرة للخرف