تعرف الى فوائد الفراولة

الوكيل الإخباري- قالت الأكاديمية البافارية للحدائق إن الفراولة تتمتع بفوائد جمّة للصحة، حيث إنها غنية بفتامين C المهم لصحة جهاز المناعة، والمغنيسيوم والبوتاسيوم المهمين لصحة القلب، وحمض الفوليك المهم للمرأة الحامل.



وأضافت الأكاديمية الألمانية أن الفراولة تعد أيضاً بمثابة مفتاح إنقاص الوزن والرشاقة، حيث إنها قليلة السعرات الحرارية؛ حيث تحتوي 100 غرام منها على 32 سعراً حرارياً، كما أنها غنية بالألياف الغذائية، التي تساعد على إطالة الشعور بالشبع، ومن ثم الحد من نوبات الجوع الشديد، فضلاً عن أهميتها لصحة الجهاز الهضمي.

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وبالإضافة إلى ذلك، تزخر الفراولة بمواد النبات الثانوية من مجموعة البوليفينول، مثل حمض الإيلاجيك، التي تمتاز بتأثير مثبط للالتهابات.

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