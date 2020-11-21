تعرف على أسباب الإصابة بـ الحازوقة

الوكيل الإخباري _ تعد الحازوقة من اكثر الحالات المرضية الشائعة التي يعاني منها الكثير من الاشخاص ، وعادة ما تظهر لمدة زمنية قصيرة ، لكنها في بعض الأحيان قد تستمر لساعات طويلة أو حتى أيام، وفي بعض الأحيان لا يوجد سبب واضح للإصابة بها الا ان هناك عدة مسببات شائعة للحازوقة :

اضافة اعلان



-شرب المشروبات الغازية

-الإفراط في تناول الطعام



-الإثارة أو التوتر العاطفي



-تغيرات مفاجئة في درجات الحرارة



-ابتلاع الهواء بمضغ العلكة.

المصدر : الامارات نيوز

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



