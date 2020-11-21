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السبت، 21-11-2020 12:26 م

تعرف على أسباب الإصابة بـ الحازوقة

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الوكيل الإخباري _ تعد الحازوقة من اكثر الحالات المرضية الشائعة التي يعاني منها الكثير من الاشخاص ، وعادة ما تظهر لمدة زمنية قصيرة ، لكنها في بعض الأحيان قد تستمر لساعات طويلة أو حتى أيام، وفي بعض الأحيان لا يوجد سبب واضح للإصابة بها الا ان هناك عدة مسببات شائعة للحازوقة : 

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-شرب المشروبات الغازية

 

-الإفراط في تناول الطعام


-الإثارة أو التوتر العاطفي


-تغيرات مفاجئة في درجات الحرارة


-ابتلاع الهواء بمضغ العلكة.

 

 

المصدر : الامارات نيوز

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