تعرف على أسباب الإصابة بـ الحازوقة

الوكيل الإخباري _ تعد الحازوقة من اكثر الحالات المرضية الشائعة التي يعاني منها الكثير من الاشخاص ، وعادة ما تظهر لمدة زمنية قصيرة ، لكنها في بعض الأحيان قد تستمر لساعات طويلة أو حتى أيام، وفي بعض الأحيان لا يوجد سبب واضح للإصابة بها الا ان هناك عدة مسببات شائعة للحازوقة :
-شرب المشروبات الغازية
-الإفراط في تناول الطعام
-الإثارة أو التوتر العاطفي
-تغيرات مفاجئة في درجات الحرارة
-ابتلاع الهواء بمضغ العلكة.
المصدر : الامارات نيوز
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