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الأحد، 25-09-2022 01:03 م

تعرف على نصائح النظام الغذائي لقصور القلب

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الوكيل الإخباري - يحدث قصور القلب الاحتقاني عندما يصبح القلب غير قادر على ضخ الدم الغني بالأكسجين والمغذيات بكفاءة كما ينبغي ، مما يؤدي إلى تراكم السوائل الزائدة في الرئتين والأطراف (الذراعين والساقين)، وقد يصف موفر الرعاية الصحية الخاص بك أدوية لمساعدتك في إدارة حالتك ، ولكن من المحتمل أن يحثوك أيضًا على إجراء بعض التغييرات في نمط الحياة ، بما في ذلك نظامك الغذائي ، لمنع تفاقم قصور القلب الاحتقاني.

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نصائح غذائية لقصور القلب الاحتقاني


تقليل الصوديوم
الملح الذي نستخدمه لإضفاء نكهة وتحسين العديد من وجباتنا يتكون من 40٪ صوديوم و 60٪ كلوريد، و تتطلب خلايانا حوالي 0.5 جرام (جم) يوميًا حتى تعمل أجسامنا على النحو الأمثل .


استهلاك الكثير من الصوديوم قد يؤدي إلى حالات صحية مثل:
- ضغط دم مرتفع
- فشل القلب
- فشل كلوي مزمن
- السكتة الدماغية
- مرض قلبي
- الامتناع عن استخدام ملح الطعام.


تناول الفواكه والخضروات الطازجة ، وتجنب الأطعمة المصنعة قدر الإمكان، وقم بإعداد وجباتك الخاصة ، مما يسمح لك بالتحكم في كمية الصوديوم التي تستخدمها عند الطهي أو تناول الطعام، وفي المطاعم ، اطلب تحضير الوجبة بدون ملح أو اختر خيارًا منخفض الصوديوم، وقد ترغب أيضًا في تناول الأطعمة الغنية بالألياف والتي تعتبر صحية للقلب، و وتشمل البقوليات والحبوب الكاملة ، والتي تساعد أيضًا في الهضم والتحكم في مستويات الجلوكوز.


إذا لم تتمكن من الحصول على الفواكه والخضروات الطازجة ، فحدد الخضروات المعلبة الخالية من الصوديوم أو قليلة الصوديوم، و تأكد من شطف الخضروات المعلبة قبل استخدامها، و جرّب التوابل وعصير الليمون الحامض وخل التفاح أو خلطات الأعشاب لإضافة المزيد من النكهة إلى طعامك.

 

اليوم السابع 

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