فوائد تناول الكركديه كثيرة.. أبرزها الحفاظ على صحة الكبد

الوكيل الإخباري - الكركديه، أو شاي الكركديه كما يطلق عليه في الغرب، يعد من الأعشاب التي كانت تستخدم في الطب البديل، لفاعليته في علاج الكثير من المشاكل الصحية.



وعن فوائد تناول الكركديه يقدم التقرير المنشور عبر موقع healthline العديد من الفوائد التي تحل على الجسم الذي يتناول هذا النوع من الأعشاب ومنها:



- نظرا لاحتواء الكركديه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة فهذا يجعله من المشروبات المهمة التي تزيد من نسبة الأكسجين في الدم، لذا يقلل من فرص الإصابة بالأمراض المزمنة المختلفة، وأيضا يقلل من فرص الإصابة بالسرطان.



- ثبت علميا أن تناول الكركديه له دور كبير في خفض نسبة ضغط الدم، حيث أظهرت الدراسات أنه يساهم في خفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي، لذا فتناوله حيلة جيدة في علاج ارتفاع ضغط الدم، لكن يجب الحذر من تناوله مع علاج دوائي لعلاج ارتفاع ضغط الدم، لأنه في الكثير من الأحيان يتفاعل مع الدواء ويعرض المريض للخطر.



- ثبت أن تناول الكركديه له تأثير واضح في خفض الكوليسترول الضار بالدم، وبالتالي تناوله مع تنظيم الكوليسترول الضار يحمي القلب من التعرض لأي مضاعفات صحية.



- تناول الكركديه يعزز صحة الكبد، حيث يساهم بشكل كبير في ارتفاع الانزيمات الطاردة للسموم، وهذا الأمر يؤدي إلى انخفاض معدلات الإصابة بتليف الكبد.

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اليوم السابع

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