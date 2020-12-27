تعرف على 5 مشاكل صحية خطيرة يسببها الإفراط في تناول الفاكهة المجففة

الوكيل لاخباري- على الرغم من احتواء الفاكهة المجففة على الكثير من الفوائد، إلا أن الإكثار من تناولها يقلل من فائدتها، بل يمكن أن تسبب آثارا جانبية خطيرة قد تؤثر على صحتك.



لذا، من الأفضل دائما أن تحصل فقط على حفنة في اليوم للحصول على جميع الفوائد وتجنب كل المشاكل الخطيرة التى تسببها، ويستعرض هذا التقرير المشكلات الصحية التي يسببها الإفراط في تناول الفواكه المجففة.



مشاكل في الجهاز الهضمي

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على الرغم من فوائد الألياف الموجودة بالفاكهة المجففة في تنظيم حركة الأمعاء، فإن الإفراط فيها قد يتسبب في الإصابة بالإمساك، والانتفاخ، وتشنجات المعدة، فضلا عن الغازات.



ويمكن لمحبي الفاكهة المجففة تقسيمها إلى حصتين على مدار اليوم مع الأخذ بالاعتبار النظام الغذائي؛ حتى لا تتسبب في الإصابة باضطرابات في الجهاز الهضمي.

زيادة الوزن



يجب عدم الإفراط في تناول الفاكهة المجففة، لاحتوائها على نسبة عالية من السكريات والسعرات الحرارية، التي تتسبب في زيادة الوزن.

وجع الأسنان



تحتوي الفاكهة المجففة على نسبة عالية من السكريات، فضلا عن تغطيتها بالسكر، للحفاظ عليها من الرطوبة وحتى لا تلتصق ببعضها بعضا، لذلك يجب التقليل من تناولها؛ لأن الإفراط فيها قد يتسبب في إصابة الأسنان بالتسوس، مع الحرص على شرب كميات وفيرة من المياه، وغسل الأسنان جيدا بعد تناولها مباشرة.

الربو



تقوم الشركات المنتجة للفاكهة المجففة بإضافة ثاني أكسيد الكبريت كمادة حافظة للطعام، والتي تتسبب في الإصابة بمرض الربو، لذلك ينصح الأطباء الأمهات بألا يستهلك أطفالهن البالغون من العمر 10 سنوات سوى 15 ميليغراما منها، أي ما يعادل حبة واحدة من المشمش، للوقاية من هذا المرض، الذي قد يعرضهم لخطر الوفاة.

ارتفاع سكر الدم



يتسبب الإفراط في تناول الفاكهة المجففة في ارتفاع نسبة السكر بالدم، ولكن سرعان ما ينخفض بشكل مفاجئ، مسببا الإصابة بمضاعفات خطيرة، لذلك ينصح الأطباء مرضى السكري بعدم تناولها قدر المستطاع.

المصدر: إرم



