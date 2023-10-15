الأحد 15-10-2023
الوكيل الاخباري

الأمن: أول 10 دقائق من نزول المطر هي الأكثر خطورة

التعامل مع 1156 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد الجرحى إلى 3715 منذ بداية عملية طوفان الأقصى

شاهد .. تساقط غزير للأمطار في اربد وعمان وجرش

نادي الأسير: 470 حالة اعتقال بالضفة في غضون 8 أيام

الاحداث في غزة تُرسل موجات صادمة في الأسواق العالمية

كتائب القسام تقصف مستوطنة "سديروت" برشقة صاروخية

تقدّم الأردن 7 درجات على مؤشر الابتكار العالمي للعام الحالي

ما هي قنابل الفوسفور الأبيض التي تستخدم بالعدوان؟

غزة: 14 شهيداً كل ساعة واسقاط 6000 قنبلة على القطاع منذ بداية العدوان

عاجل

الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد الجرحى إلى 3715 منذ بداية عملية طوفان الأقصى

الأحد، 15-10-2023 09:57 ص

تمارين رياضية للحامل.. سهلة و آمنة

4970681-1333290178


الوكيل الإخباري - تعد ممارسة التمارين الرياضية بشكل مستمر خلال فترة الحمل، من الأمور الجيدة لصحة المرأة وجنينها، فهي تعمل على دعم جسدها خلال التغيرات الجسدية والعاطفية التي تمر بها في تلك الفترة، والتي تشمل غثيان الصباح، وحرقة المعدة، والمزاج السيئ، كما تمكن أن تساعد في تقليل آلام الظهر والحوض.

اضافة اعلان

 

رياضات آمنة لممارستها أثناء فترة الحمل

الرقص
يعتبر الرقص آمنًا تمامًا، كما إنه ممتع أيضًا وله مجموعة من الفوائد الرائعة لجسمك وعقلك، إذ يساعد على خفض ضغط الدم، والحفاظ على تدفقه، بالإضافة إلى تخفيف التوتر، وتحسين الصحة العامة.
ورغم إنه يعتبر آمنًا، فلا بد أن تتجنبي أي شكل من أشكال الرقص المجهد الذي يتضمن حركات معقدة، أو ينطوي على اتخاذ أوضاع غريبة والقفز؛ لذا ننصحك بحضور دروس الزومبا للمبتدئين، وحينما تشعرين بالتعب الشديد عليك التوقف دون تفكير.

 

بيلاتيس
يعتبر البيلاتس تمرينًا رائعًا أثناء الحمل؛ فهو يهدف إلى تعزيز القوة والقدرة على الحركة من خلال حركاته الدقيقة وتقنيات التنفس التي يعتمد عليها، كما يمكن أن يساعد ذلك في تقوية العضلات، بما في ذلك عضلات الجذع والظهر والحوض.
ومن المعروف أيضًا أنه يقلل من الآلام والأوجاع، خاصة في منطقة أسفل الظهر. وتعتبر معظم تمارين بيلاتيس آمنة تماماً خلال فترة الحمل؛ ومع ذلك، عليك تجنب بعض الحركات المعقدة وعدم إجهاد جسدك بممارستها.

 

اليوغا
هناك العديد من الأسباب الوجيهة لإضافة اليوغا إلى روتين نشاطاتك؛ فهي تساعد على تحسين المرونة والتوازن، ويمكن أن تساعد أيضًا في تقليل التوتر والقلق، خاصة أن النساء في فترة الحمل يجدن أنفسهن أمام الكثير من التغيرات الجسدية والعاطفية.
ويُشار إلى أن تعرض المرأة الحامل للتوتر يؤدي إلى عدد من الآثار الجانبية، التي تؤثر على صحتها وصحة الطفل، مثل الأرق والصداع وفقدان الشهية.

 

الركض
باستطاعتك ممارسة رياضة الهرولة باستخدام آلة الجري، على أن يتم ضبطتها على المستوى الذي تشعرين فيه بالارتياح، فمن المحتمل أن يصبح الركض غير مريح، لذا يمكنك استبدال ذلك بالمشي.
ويعد الركض تمرينًا رائعًا أثناء الحمل، لكن في حال لم يكن لديك المعلومات الكافية حول آثاره الجانبية أو طريقة ممارسته، فمن الأفضل أن تتوقفي.

 

 

السباحة
تعتبر السباحة بديلاً آمنًا ووسيلة مفيدة لبقائك نشيطة أثناء الحمل، كما يمكنها مساعدتك في تخفيف الضغط والتورم؛ لأن الماء يدعم وزنك ويخفف الضغط على ظهرك ومفاصلك.

 

 

فوشيا 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
175184-65204

على عكس الشائع .. 5 فوائد صحية للسمن الطبيعي

1020232143416900756882

ما هي تمارين الكارديو المريحة؟

1020231417356273607961

أطعمة ممنوعة على الحامل في الشهور الأولى

2018_10_14_11_23_9_50

علامات مبكرة لسرطان الثدي- دليلك للوقاية

2020_9_17_19_4_4_891

رغم فوائده المتعددة.. الإفراط في تناول العسل يسبب مشكلات صحية

2021_6_21_23_42_40_245

أعراض حادة يشير ظهورها إلى خطورة 'التهاب الحلق'

أخبار متعلقة
للاتااتتاللل

هل يمكن ممارسة الرياضة أثناء الإصابة بنزلات البرد؟

yY9VWUhcIeNBijH3VFI3PfKJOCAtmyuyix7fJumRtrrxte2UzQNbUZfAwa8UfHnh-photo-cerveau-traumatisme

النشاط البدني يساعد الدماغ على إزالة الفضلات

صورة رئيسية كيف انشط عقلي وذاكرتي

3 نصائح ذهبية لتعزيز وظائف المخ