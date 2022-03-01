تمارين لكي تظهري أصغر سنا وأكثر جمالا

الوكيل الإخباري - يُعدّ التمثيل الغذائي البطيء، وانخفاض القدرة على التحمل، وظهور الأمراض المزمنة من أكثر العلامات المزعجة للشيخوخة. يساعد تبني روتين تمارين منتظم على إبعاد الأمراض المزمنة، ويساهم في بناء القدرة على التحمل وعضلات قوية، ويبقيك رشيقة، وهذا ما يخفي سنوات من عمرك.

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تمارين لكي تظهري أصغر سناً وأكثر جمالاً في التقرير الآتي:

1. اليوغا

لا تعمل اليوغا على تحسين أجزاء معينة من الجسم فحسب، بل تشمل فوائدها الصحة العامة. كما تساعد على التمتع بمظهر أصغر سناً لفترة أطول، لاسيما تلك التمارين التي تستهدف الوجه للتخلص من التجاعيد. وتسهم في تقليل التوتر، وبالتالي عدم ترك آثاره تنعكس على الوجه والجسم.



2. رفع الأثقال

يوصى بممارسة رياضة رفع الأثقال إذا كنت ترغبين في التمتع بعظام قوية، إذ يساعد تدريب الوزن على مكافحة ظهور هشاشة العظام.

3. القرفصاء

تستهدف القرفصاء أكبر عضلات في جسم الإنسان. ولا تقتصر فوائدها على حرق السعرات الحرارية فحسب، بل هي تحافظ على قوة الساقين.



4. المشي

يساعد المشي على التقليل من خطر الإصابة بالخرف، فضلاً عن فاعليته في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.



5. صعود السلالم

إذا كنت ترغبين في تزويد الجزء السفلي من جسمك بتمرين مكثف، فعليك أن تصعدي السلالم! نشاط سهل يعمل على تمرين كل عضلات الجزء السفلي من الجسم. وهذا يشمل عضلات الساق، وعضلات المؤخرة، وعضلة الفخذ، وأوتار الركبة. مع تقدمك في العمر، سيساعدك هذا التمرين على التمتع بمستوى أعلى من القدرة على التحمل.

6. تدريب القلب

ينصح العديد من خبراء التجميل بتمارين القلب من أجل الحصول على بشرة أكثر شباباً. تشمل تمارين القلب: السباحة وركوب الدراجات والرقص، وهي تساعد على ضخ المزيد من الدم في الجسم، ما يؤدي إلى تنشيط الدورة الدموية بشكل أفضل؛ الأمر الذي ينعكس على صحة القلب ويمنحك بشرة جميلة وشابة.



7. الجسر

يقوي هذا التمرين عضلات المؤخرة وأوتار الركبة والبطن، استلقِي على ظهرك مع ثني ركبتيك و المباعدة بين قدميك بمقدار عرض الوركين، وإسدال ذراعيك لأسفل جانبيك. اضغطي على عضلات المؤخرة وادفعي أسفل ظهرك إلى الأرض؛ اضغطي من خلال كعبيك بينما ترفعين وركيك ببطء نحو السقف. ابقَي مكانك لثانية واحدة ثم أنزلي وركيك على الأرض. كرري التمرين 15 مرة.



9. البلانك

يستهدف هذا التمرين عضلات البطن. ابدئي بلوح الساعد، شدّي عضلات بطنك باتجاه عمودك الفقري واضغطي على عضلات المؤخرة، بحيث يكون جسمك موازياً للأرض. ارفعي ذراعك اليمنى وثبّتي راحة يدك على الأرض، ثم افعلي نفس الشيء بذراعك اليسرى، وقومي بالضغط قليلاً. أنزلي الظهر لأسفل، أولاً بذراعك اليمنى، ثم اليسرى. قومي بأداء 10 عدات، بالتناوب مع الجانبين.

سيدتي

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