تناول هذا الزيت الفعّال لحرق الدهون المتراكمة

الوكيل الاخباري - يعاني ملايين الأشخاص حول العالم من مشكلة السمنة ومن تراكم الدهون في مناطق مختلفة من أجسامهم ويسعون إلى التخلص من ذلك من خلال اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة أو عن طريق تطبيق حميات قاسية.

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فإن كنت من هؤلاء اعلم أنه يمكنك ايضاً، لخسارة الوزن ونسف الدهون، أن تعتمد على بعض المكونات التي تساعد على ذلك ومنها زيت جوز الهند الذي يحتوي على نسبة مرتفعة من الأحماض الدهنية.



وعند تناوله لا تتراكم هذه الأحماض في الجسم على شكل دهون كما أنها تساهم في تسريع وتحفيز عملية الأيض. وهذا يعني زيادة حرق الدهون الضارة وتعزيز إمكانية خسارة الوزن الزائد.



ولهذا من المفيد استبدال الزيوت التي يتم استخدامها بهذا الزيت بين الحين والآخر. ويمكن إضافته مثلاً إلى بذور الشوفان أو إلى أحد المشروبات الصحية أو استخدامه كبديل لكريما القهوة المبيضة.



لكن وقبل تطبيق هذه الوصفة أو أي وصفة أخرى من المهم الحرص على الامتناع عن تناول الدهون الضارة والكثير من السكريات واستشارة الاختصاصيين.

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