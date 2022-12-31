تنميل اليدين .. أسبابه وعلاجه واعراض تستدعي الانتباه

الوكيل الإخباري-الكثير من الأشخاص يشعرون فجأة بوجود خدر أو تنميل اليد اليمنى أو تنميل اليد اليسرى، أو في كلتا اليدين، وسنتعرف على أسباب تنميل اليدين وعلاجها، ومتى يكون تنميل اليد خطير!



أعراض تنميل اليد إلى جانب الإحساس بالتنميل، هناك أيضا بعض الأعراض التي قد يشعر بها البعض مثل: الشعور كما لو كان هناك وخز بالإبر. الإحساس بالحرقة. الشعور بوجود ضعف أو ثقل في الذراعين أو اليدين أو الأصابع.

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أسباب تنميل اليدين

يمكن أن يكون تنميل اليد مجرد عارض طارئ أو علامة على الإصابة بحالة طبية ما، ويعتبر السبب الشائع وراء هذا الإحساس هو وجود ضرر ما أو ضغط أصاب الأعصاب الموجودة في اليد.





ومن الحالات الطبية الواردة التي قد تكون وراء الشعور بالتنميل في اليد اليمنى أو اليسرى هي:





متلازمة النفق الرسغى

يمكن أن تؤدي بعض الأنشطة المستمرة مثل الكتابة، في حدوث تضخم حول العصب المتوسط والضغط عليه، وهو المسؤول عن الإحساس عبر أصابعك، مما قد ينتج عنه بعض الأعراض مثل التنميل والوخز.



تصلب الأعصاب المتعدد

يعتبر التصلب المتعدد من الأمراض المناعية الذاتية، الذي يسبب مع الوقت حدوث تلف في الأعصاب، بسبب مهاجمة جهاز المناعة للطبقة الواقية الموجودة حول الألياف العصبية.

اضطراب الغدة الدرقية

يمكن أن ينتج عن قصور الغدة الدرقية حدوث اعتلال في الأعصاب المحيطية في حال لم يتم علاج هذا القصور، مما قد يسبب الضعف والتنميل والوخز.



السكتة الدماغية

لا تعتبر من الأسباب الشائعة، ولكن تظل سبب محتمل وراء الشعور بالتنميل، وحدوث السكتة الدماغية ينتج عن نقص وصول الدم إلى الدماغ، مما يسبب حدوث جلطة في الدماغ.

فيروس نقص المناعة البشرية

يتأثر جهاز المناعة بشكل سلبي بسبب فيروس نقص المناعة البشرية، والوصول إلى المرحلة الرابعة من الفيروس تعرف بالإيدز، ويؤثر ذلك على الخلايا العصبية الموجودة في الدماغ والحبل الشوكي أيضا، مما قد ينتج عنه الإحساس بالتنميل.





مرض السكري

يمكن أن ينتج عن ارتفاع مستوى السكر في الدم لمدة طويلة، حدوث تلف في الأعصاب، والذي يعرف باسم اعتلال الأعصاب السكري.





التهاب الأوعية الدموية

حدوث التهاب في الأوعية الدموية، قد يسبب حدوث مشكلة فيما يتعلق بتدفق الدم إلى الأعضاء، مما قد ينتج عنه حدوث التنميل وبعض الأعراض الأخرى مثل الشعور بالألم في الجسم.





أسباب أخرى لحدوث تنميل اليدين قد تكون هناك أسباب أخرى محتملة وراء الشعور بالتنميل وهي: متلازمة غيلان باريه. سرطان عنق الرحم. إصابة في الحبل الشوكي. الآثار الجانبية لأدوية العلاج الكيميائي. اعتلال الأعصاب الطرفية. مرض رينود. مرض لايم. مرض الزهري.



والأسباب التي تم عرضها عادة ما تكون مرتبطة بهذا العرض، ولكن يجب عليك التوجه إلى الطبيب للحصول على تشخيص دقيق.





هل نقص فيتامين ب12 يسبب التنميل؟

نعم قد ينتج عن نقص هذا الفيتامين إلى جانب بعض العناصر الأخرى مثل البوتاسيوم والمغنسيوم، الشعور بالتنميل في اليد.

سبب تنميل اليدين

أثناء النوم قد يكون السبب الشائع هنا هو وضعية النوم الخاطئة التي يتبعها البعض، خصوصا عند النوم على الذراع أو اليد، مما يسبب الضغط على العصب، وينتج عن ذلك حدوث انخفاض بشكل مؤقت في عملية تدفق الدم، الذي ينتج عنه الشعور بالتنميل، والحل هنا يكون بتغيير وضعية نومك.

وقد يكون التنميل نتيجة أحد الأسباب التي ذكرناها في السطور السابقة.



متى يكون تنميل اليد خطير؟

في حال لاحظت أن التنميل لم يختفي وظل مستمر لفترة طويلة، فيجب عليك استشارة الطبيب فورا، خصوصا في حال ظهور الأعراض التالية:



الإصابة بالارتباك أو الدوخة. وجود تنميل في أجزاء أخرى من الجسد. لديك مشكلة بالكلام. الإصابة بالشلل. الطفح الجلدي. عدم التحكم في المثانة أو الأمعاء.



علاج تنميل اليد

يختلف العلاج على حسب الحالة، ويقوم الطبيب بالتشخيص أولا، حتى يتعرف على السبب وراء التنميل المتكرر، وهنا قد يلجأ إلى علاجات مختلفة ومنها:



أدوية تنميل اليدين

يمكن استخدام الأدوية في البداية من أجل العلاج الجزئي للتنميل، ويحدد الطبيب الأدوية المناسبة حسب الحالة بالطبع، لذلك لا تستخدم أي دواء بدون استشارة الطبيب، وتنقسم الأدوية إلى نوعين هما: أدوية من أجل علاج الأسباب والأعراض مثل المضادات الحيوية ومضادات تخثر الدم. أدوية تستخدم من أجل علاج الأعراض مثل المسكنات ومرخيات العضلات.

علاجات تنميل اليد الأخرى

من المهم أيضا الاهتمام بالحالة البدنية لجسمك، ولذلك قد يتم اللجوء إلى العلاج الطبيعي، وتجنب بعض الوضعيات التي ينتج عنها التنميل. لا تنسى الاهتمام باتباع نظام غذائي صحي، وقد ينصح الطبيب بالمكملات، وتحديد الممنوع والمسموح لك من بعض الأطعمة والمشروبات.



أحيانا قد يلجأ الطبيب إلى خيار الجراحة، ويكون ذلك من أجل بعض الحالات مثل جراحة العمود الفقري العنقي، ولكن قد لا يناسب هذا الإجراء الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب. هناك بعض الخطوات التي قد يلجأ إليها الطبيب مثل: استخدام الموجات فوق الصوتية. العلاج من خلال التدليك. العلاج السلوكي المعرفي. استخدام حقن البوتوكس.

وكل العلاجات السابقة تحتاج إلى الاهتمام بأخذ قسط من الراحة واستخدام كمادات دافئة أو باردة.





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