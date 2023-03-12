تنميل خلف الرأس .. هل يعد خطرًا؟

الوكيل الإخباري- يعاني البعض من تنميل خلف الرأس قد يستمر لدقائق عدة وعند تكرار الشعور بالتنميل قد يشير ذلك إلى الإصابة بمشكلة صحية.



نستعرض في التقرير التالي أسباب تنميل الرأس من الخلف وطرق تشخيصه وعلاجه، وفقًا لـ "Health line".



أعراض تنميل الرأس

تنميل الرأس عرض وليست مشكلة صحية بحد ذاتها، وعادًة ما يرتبط ذلك التنميل بعدة أعراض أخرى، هي من تساعد الطبيب في تشخيص السبب الفعلي لتنميل خلف الرأس، ومن أبرزها:

- وخز.

- ألم بالرأس.

- قد يعاني الأشخاص الذين يعانون من خدر في الرأس أيضًا من صعوبة في الشعور باللمس أو درجة حرارة فروة الرأس أو الوجه.

- زغللة بالعين.

- التهاب الأنف.

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متى يشير تنميل الرأس لمشكلة صحية أكثر خطورة؟

في بعض الحالات قد يشير التتنميل إلى مشكلة أكثر تعقيدًا، مما يعني ضرورة الحصول على رعاية طبيبة، وذلك عندما يترافق التنميل في الرأس مع:

- إصابة في الرأس.

- خدر في أجزاء أخرى من الجسم.

- خدر في الذراع أو الساق بأكملها.

- ضعف في الوجه أو أي أجزاء من الجسم.

- الارتباك أو صعوبة الكلام.

- صعوبة في التنفس.

- مشاكل في الرؤية.

- صداع مفاجئ مؤلم بشكل غير عادي.

- فقدان السيطرة على المثانة أو الأمعاء.



أسباب تنميل في الرأس

للتنميل خلف الرأس العديد من الأسباب المحتملة، بما في ذلك الأمراض والأدوية والإصابات، تؤثر معظم هذه الحالات على الأعصاب المسؤولة عن الإحساس في فروة الرأس.



هناك عدة مجموعات عصبية رئيسية تربط الدماغ بأجزاء مختلفة من الوجه والرأس، عندما تكون الأعصاب ملتهبة أو مضغوطة أو تالفة، يمكن أن يحدث التنميل، يمكن أن يتسبب نقص أو انسداد تدفق الدم أيضًا في الشعور بالتنميل، تتضمن بعض أسباب التنميل خلف الرأس ما يلي:



-اضطرابات المناعة الذاتية.

- يمكن أن يسبب داء السكري تلفًا دائمًا للأعصاب يسمى اعتلال الأعصاب السكري، يعتبر التنميل أيضًا من الأعراض الشائعة للتصلب المتعدد وهي حالة مزمنة تؤثر على الجهاز العصبي المركزي.

- التهاب الجيوب الأنفية.

- التهاب الأنف التحسسي.

- الزُكام.

- التهاب الجيوب الأنفية.

- مضادات الذهان.

- أدوية العلاج الكيميائي.

- المخدرات والكحول.

- الصداع.

- الصداع العنقودي.

- الصداع النصفي.

-التهاب الدماغ.

- مرض لايم.

- هربس نطاقي.

- التهابات الأسنان.

- يمكن أن تسبب الإصابات التي تصيب الرأس مباشرة، مثل الارتجاج وصدمات الرأس التنميل إذا كانت تلحق الضرر بالأعصاب.



الفحوصات اللازمة عند الإصابة بتنميل الرأس

يجري الطبيب فحص جسدي ويسأل عن الأعراض ومن المفترض أن يخضع المريض لبعض الفحوصات لمعرفة السبب الفعلي لتنميل خلف الرأس، مثل:

تحاليل الدم.

تخطيط كهربية العضل.

التصوير بالرنين المغناطيسي.

الأشعة المقطعية.

خزعة العصب.



نظرًا لأن العديد من الحالات تسبب تنميل الرأس، فقد يستغرق الأمر بعض الوقت لتحديد سبب الأعراض.



علاج تنميل الرأس من الخلف

يعتمد علاج التنميل خلف الرأس على معرفة السبب الفعلي وراء حدوث ذلك العرض، إذا كان خدر الرأس ناتجًا عن مرض السكري فسيركز العلاج على تثبيت مستويات السكر في الدم من خلال النظام الغذائي والتمارين الرياضية وعلاجات الأنسولي، كما يمكن استخدام الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية لعلاج نزلات البرد والصداع الخفيف إلى المتوسط.



قد تساعد بعض العلاجات المنزلية البسيطة في تخفيف حدة التنميل والشعور بالراحة:



- تدليك الرأس بلطف.

- تغير وضع الرأس إذا كان الشخص مستلقي عليه الجلوس في وضع مستقيم.

- تناول المسكنات التي لا تستلزم وصفة طبية خاصًة إذا كان التنميل مصاحب له ألم.

- التنفس بعمق للاسترخاء قد يساعد في تخفيف الضغط على الرأس ما يقلل الشعور بالتنميل.

الكونسلتو الطبي

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