الخميس 20-10-2022
الوكيل الاخباري

الكسبي يضع حجر أساس مشروع إعادة تأهيل طريق السلط العارضة

رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس تعلن استقالتها

آخر التحديثات الجوية.. أمطار غزيرة ورعد ليل الخميس الجمعة وتحذير من السيول

تشكيلات إدارية واسعة في التربية - وثائق وأسماء

مركز الأزمات يحذر المواطنين - تفاصيل

إثيوبيا تكشف عن موعد انعقاد محادثات السلام حول تيغراي

النقل البري: اشتراط حسن السلوك لـ "السائق وكنترول" الباص ليس بقرار جديد

خطة إسرائيلية لتوسيع الاستيطان بحي الشيخ جراح

رئيس هيئة الاركان يفتتح مباني جديدة في المنطقة العسكرية الشرقية

موسكو تحذر الغرب من خط الصدام العسكري مع روسيا

الخميس، 20-10-2022 04:22 م

توضيح معاني الرموز الموجودة على العبوات الغذائية -صور

858744a62e


الوكيل الإخباري-أوضحت مدينة الملك سعود الطبية وهي من اكبر المجمعات الطبية في الرياض، كيفية قراءة وتفسير الرموز الموجودة على العبوات الغذائية، وطرق استخدام هذه الرموز للتأكّد من مأمونية المنتجات بداخل تلك العبوات ومناسبتها للصحة.

اضافة اعلان



وشدّدت المدينة، على ضرورة معرفة هذه الرموز ومن أهمها:
- رمز الكأس والشوكة: يعني أنه يجب الحرص على استخدام العبوات البلاستيكية المخصصة للأغذية المحتوية على هذه العلامة.

- رمز رقم 1 يتوسط مثلث الأسهم: يعني أن العبوة آمنة للاستخدام لمرة واحدة فقط، ولا يعاد استخدامها، حيث يتم استعمالها في عبوات "الماء، والعصائر، والمشروبات الغذائية، وبعض المواد الغذائية".
- رمز رقم 4 يتوسط مثلث الأسهم: يعني أن العبوة من الأنواع الآمنة نسبياً على الصحة، ويتم استعمالها في أكياس البلاستيك التي تستخدم في وضع الأغراض والتسوّق، وبعض البلاستيك الخاص بحفظ الطعام المجمّد، وتتصف بأنه سهل للثني.
- رمز الميكرويف: يعني أن العبوة آمنة لاستخدامها ووضعها بجهاز الميكرويف بغرض التسخين.
- رمز رقم 2 يتوسط مثلث الأسهم: يعني أن العبوة من أنواع البلاستيك الآمنة على صحة الإنسان وبخاصة الشفاف منها، ويتم استعمالها في عبوات الحليب وبعض عبوات العصائر.
- رمز رقم 5 يتوسط مثلث الأسهم : يعني أن العبوة أفضل الأنواع وأكثرها أماناً على الصحة، ويتم استعمالها في حوافظ الطعام وبالأخص المخصصة للأطفال، وتناسب السوائل والأطعمة الحارة والباردة.
- رمز العظام المتقاطعة : يعني أنه يمكن استخدام العبوة للتبريد أو التجميد.
- رمز رقم 3 يتوسط مثلث الأسهم : يعني أن العبوة ضارة وسامة إذا استخدمت لفترة طويلة، وتستخدم في بعض أنواع البلاستيك الشفاف الخاص بتغليف اللحوم والأجبان وبعض ألعاب الأطفال، ويجب الحذر من استعمالها لأنه نوع منتشر بكثرة لانخفاض سعره.
- رمز رقم 6 يتوسط مثلث الأسهم : يعني أن العبوة خطرة وغير آمنة ويجب الحذر منها، وتستخدم بكثرة في مطاعم الوجبات السريعة مثل علب البرغر أو علب البيتزا، وأكواب المشروبات الساخنة الشبيهة بالفلين.
- رمز رقم 7 يتوسط مثلث الأسهم : يعني أنه يجب تجنّب استخدام هذه المادة قدر الإمكان، إلا إذا ذكر عليها أنها خالية من مادة BPA، وتستخدم في رضاعات الأطفال، ويجب التأكّد من أن العبوة شفافة ووجود عبارة "BPA- free bottle" مكتوبة عليها.

 


 

سيدتي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
protein_source_jf

ما مقدار البروتين اللازم لبناء العضلات؟

2c29c3f7-e047-4fc0-82ad-d2a7628501c2_16x9_600x338

6 عادات صباحية تساعدك على إنقاص وزنك

201809250547444744

أعراض النقرس في القدم

2020_12_28_20_4_13_488

للوقاية من الأمراض المعدية.. 5 عادات خاطئة لا تفعلها في فصل الشتاء

tbl_diseases_disease_85_420c2441fc8-afdb-425f-9c0b-890c939931ce

أعراض التهاب اللثة والأسباب

tbl_articles_article_19901_828dcc053c2-f069-4ee3-a5d0-e37e68b42dc9

علاج صديد الحلق في المنزل