الثلاثاء 14-02-2023
الوكيل الاخباري

النواب يصوت على مشروع قانون الموازنة العامة الأربعاء

فتح موسم صيد طائر الفرّ والسماح بصيد 15 طائر خلال كل رحلة صيد

الحجز التحفظي على أموال ورثة مالك مستشفى شهير خاص في عمّان

الصحة العالمية: زلزال تركيا هو أكبر كارثة طبيعية خلال قرن في أوروبا

وزارة الإدارة المحلية تعلن الليلة حالة الطوارئ المتوسطة في المملكة

بالفيديو .. لحظة وقوع حادث تصادم نتج عنه 3 اصابات في إربد

وزير المالية: الإصلاح المالي والاقتصادي يسير على الطريق الصحيح

فصل مـبرمج للكهرباء عن مناطق بالشمال غداً

توقيع اتفاقية لإطلاق خدمة النشرات الدوائية الإلكترونية

الأمانة: الشوارع في عمان تنفذ بمواصفات فنية عالية

الثلاثاء، 14-02-2023 04:26 م

جهاز انذار مبكر بحدوث النوبة القلبية .. ما قصته ؟

1253188603


الوكيل الإخباري- بحجم غطاء قلم، أصبح مريض بقصور القلب الأول في المملكة المتحدة، الذي تم تزويده بجهاز استشعار، يعمل بمثابة جهاز "إنذار مبكر"، قادر على التنبؤ بحدوث نوبة قلبية وإعطاء الأطباء تنبيه فوري في حال حدوث تدهور في القلب.

وفي عملية بسيطة مدتها 45 دقيقة، أجريت في  مستشفى جامعة ساوثهامبتون (UHS)، في مقاطعة هامبشير، يُزرع هذا الجهاز في الوريد الأجوف السفلي "IVC"، أكبر وريد في الجسم، والذي يوجد في البطن، ووظيفته نقل الدم المفتقر للأكسجين إلى القلب.

اضافة اعلان


وتتم هذه العملية عن طريق قسطرة صغيرة يُجرى إدخالها في الوريد أعلى الساق، بحيث يمكن دفعها لأعلى الوريد الأجوف السفلي، حسب تقرير نشره موقع "مترو" البريطاني.
ويقوم هذا الجهاز "التنبيهي" بقياس حجم الوريد بانتظام، وإعطاء مؤشر على كمية السوائل في الجسم، حيث يمكن أن تشير المستويات المرتفعة إلى تفاقم قصور القلب، الأمر الذي يزيد من خطر حدوث صعوبات في التنفس وتراكم السوائل في الرئتين، ما ينذر بضرورة إدخال المريض إلى المستشفى في حالة طارئة.

يُعد هذا الإجراء جزءاً من دراسة بحثية دولية متطورة تهدف إلى إثبات أن هذه الطريقة الجديدة لرصد وعلاج مرضى قصور القلب آمنة وفعالة.

وصُممت هذه التكنولوجيا الفريدة، المعروفة باسم نظام FIRE1" لمراقبة كمية السوائل في الجسم

 

عقب الانتهاء من العملية، يتم تزويد المريض بحرام مراقبة خارجي، يرتديه على البطن لمدة دقيقة إلى دقيقتين يومياً، والذي يعمل على تشغيل المستشعر المزروع في الوريد بواسطة طاقة الترددات الراديوية "Radiofrequency Energy".


بعدها، تُرسل البيانات من منزل المريض يومياً إلى فريق معالجة قصور القلب في مستشفى جامعة ساوثهامبتون، بهدف تنبيه أعضاء الفريق لعلامات الإنذار المبكر، حتى يتمكنوا من التدخل مبكراً قبل تدهور حالة المريض بشكل ملحوظ.

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
6113b6694c59b727b6425060

6 معلومات يجب أن تعرفها عن نبض القلب

tbl_articles_article_15219_51383d4a828-70ff-480f-ad7c-e97b7c75c2b0

5 أسباب تجعل النوم وسيلة فعالة لإنقاص الوزن

EtDQwbMRUUBIN45Br5KOQZxwZdToCkwafXioH0v3

ابتكار يكشف الاصابة بالاكتئاب

202321385853464R4

مرضى الصرع يمكنهم عيش حياة طبيعية بهذه الطريقة

4e1628c55bf938ce3fe433c7fb396c1d-1024x566

4 مشكلات هضمية خطيرة قد تسببها مقاومة الأنسولين

2023_2_13_16_13_9_748

تعاني من الصداع بعد تناول القهوة؟- هكذا تتخلص منه

أخبار متعلقة
2022_5_17_11_52_38_151

مادة غذائية تخفض ضغط الدم

a00bbaef-intro-1614708156

ما فائدة تناول 3 بيضات في الأسبوع ؟

2021_5_23_1_58_8_946

طبيب يوضح فئة بحاجة لتناول الأسبرين

34e67361-087f-4e20-a85c-48017f5d3b38

خبراء يوضحون العلاقة بين الغذاء والمرض

19089555_6

5 إسعافات أولية عليك القيام بها عند توقف القلب فجأة

202312622026882QO

اكتشاف جين مضاد لشيخوخة القلب لدى معمّرين