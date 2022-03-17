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الخميس، 17-03-2022 02:53 م

حرقة اللسان قد تدل على أمراض خطيرة فاحذروا إهمالها

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الوكيل الإخباري - قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأنف والأذن والحنجرة إن حرقة اللسان مشكلة مزعجة يعاني منها عدد كبير من الأشخاص.

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وأشارت إلى وجود مجموعة من الأسباب التي تؤدي لحدوثها كالحساسية تجاه المعادن الموجودة في حشوات الأسنان، أو سوء التغذية الذي يؤدي لنقص الحديد وبعض الفيتامينات كفيتامين C، B9، وB12.


وقد تحدث هذه الحرقة بسبب الارتجاع المريئي أو العدوى الفطرية، أو التهابات الكبد، أو الداء البطني والقناة الصفراوية، أو التهاب القولون التقرحي.


ومن الأسباب الأخرى للإصابة بها؛ تناول بعض الأدوية كأدوية ارتفاع ضغط الدم، والاكتئاب، والأدوية التي يأخذها المريض أثناء العلاج الكيميائي من السرطان.


وقالت إن حرقة اللسان قد تكون دليلاً على الإصابة ببعض الأمراض كداء هودجكن الذي يعد من أنواع السرطان، والفيبروميالجا.

ودعت الرابطة الألمانية الأشخاص الذين يعانون من هذه الحرقة إلى مراجعة الطبيب؛ لمعرفة الأسباب التي أدت إلى حدوثها.

 

 

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