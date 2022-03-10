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الخميس، 10-03-2022 02:47 م

نصائح لمريضات الجيوب الأنفية مع حلول فصل الربيع

فصل الربيع يرتبط بالتهاب الجيوب الانفية


الوكيل الإخباري - فصل الربيع يرتبط بالإصابة بعدد من الأمراض التي تحدث لأسباب عدة، منها انتشار حبوب الطلح التي تسبب الحساسية، وحركة الهواء التي تثير الغبار والأتربة والتغيرات في الطقس بشكل متفاوت من يوم على آخر، مما يجعل مريضات الحساسية والربو ومريضات الجيوب الأنفية في حال غير جيدة بشكل متكرر.

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ومن منطلق ذلك ومن حلول فصل الربيع نقدم لهن النصائح التالية:

 

1 - استشارة الطبيب المختص بشأن الأدوية التي تؤخذ أثناء النوبات الصحية أو التي تؤخذ استباقية في حالات تغيرات الطقس.
2 - عدم فتح النوافذ والأبواب أثناء وجود الأتربة والغبار، ومتابعة أحوال الطقس من أجل ذلك.
3 - ارتداء الكمامة أثناء الخروج من المنزل، أو أثناء القيام باي أعمال تنظيف.
4 - تفادي الأماكن المليئة بالأشجار والنباتات، والتقليل منها في المنزل، وخاصة في غرفة النوم وغرفة الجلوس.
5 - تجنب ملامسة الحيوانات الأليفة في أي مكان.
6 - تنظيف أجهزة التكييف بشكل دوري لتفادي تراكم الغبار والأتربة عليها.
7 - تجنب استنشاق مثيرات الجيوب الأنفية مثل الدخان والطلاء ومواد التنظيف والعطور.
8 - استخدام جهاز مرطب للجو الذي يخفف من الجفاف الذي يثير الجيوب الأنفية.

 

 

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