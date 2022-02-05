حقائق حول الدماغ البشري

الوكيل الإخباري - إن الدماغ البشري مُعقد وغامض ولم نتمكن من كشف جميع أسراره. وفي هذا التقرير الذي نشرته صحيفة "ملييت" milliyet التركية، عرض الكاتب توسون باشا حقائق مدهشة عن هذا العضو.

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1- الدماغ أكثر تعقيدًا من الحاسوب الفائق

يعتبر "الحاسوب كيه" أول حاسوب فائق في العالم أنتجته اليابان، وهو يُعرف بأنه أسرع وأقوى حاسوب باحتوائه على 88 ألف معالج وقدرته على إجراء 10.51 كوادريليونات عملية حسابية في الثانية. وحتى يتمكن من القيام بذلك، يستهلك هذا الحاسوب كمية طاقة كهربائية تعادل استهلاك مدينة متوسطة الكثافة.

2- سعة الذاكرة الهائلة

عام 2007، سجّل الكندي ديف فارو رقمًا قياسيًا عالميًا من خلال التمكّن في جلسة واحدة فقط من حفظ 3 آلاف و68 بطاقة من أوراق اللعب موزعةً على 59 مجموعة. وتمكّن خلال 4 ساعات و58 دقيقة و20 ثانية من إحصاء الأوراق التي حفظها ولم يرتكب سوى خطأ واحد.

3- نصف دماغ يكفي

إنّ مدى تطوّر الدماغ لا يعتمد على حجمه، فحوت العنبر مثلًا يملك دماغًا أكبر بـ 6 أضعاف من دماغ البشر لكنه ليس مصنفًا ضمن أكثر المخلوقات ذكاءً. ويمكن للإنسان أن يعيش بنصف دماغ، وفي حين أن استئصال جزء من الدماغ يكون له عواقب سلبية على البالغين تبين أن الأطفال يتكيّفون مع هذه الحالة بسهولة أكبر.

4- لا يحتوي على مستقبلات للألم

تحفز الإصابات الجسدية مستقبلات الألم، ومنطقة المهاد هي المسؤولة عن تنشيط الإشارات الحسية. وتصل هذه الإشارات إلى أجزاء الدماغ المسؤولة عن الإحساس والفكر والعاطفة، وهكذا نُحسّ بالألم. لكن الغريب أننا لا نحس بالألم عندما يتعرض الدماغ لإصابة، لأنه ليس لديه مستقبلات ألم.

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