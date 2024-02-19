الإثنين 19-02-2024
الوكيل الاخباري
 

ألمانيا قلقة من احتمالية هجوم إسرائيلي على رفح

صحة غزة: 136 مريضا بمستشفى ناصر دون مساعدات إنسانية

عمّان بالترتيب 227 عالمياً على مؤشر تكلفة المعيشة لعام 2024

انطلاق طائرة إغاثة سعودية سابعة إلى بولندا تحمل مساعدات لأوكرانيا

إتلاف 600 كيلو غرام من الدواجن الفاسدة

تعرف على أقل درجة حرارة سجلتها المملكة خلال 24 ساعة - مناطق

المالكي: الإبادة الجماعية بغزة نتيجة لعدم محاسبة إسرائيل

حماس: فشل الاحتلال في الوصول إلى قادة المقاومة يدفعه لادعاء إنجازات وهمية

التعامل مع 30 حريقاً في الأردن خلال 24 ساعة

السعودية : ضبط 3 أشخاص لترويجهم الحشيش بينهم وافد بتأشيرة زيارة

الإثنين، 19-02-2024 01:49 م

حقن تكبير العضلات خطر على كهرباء القلب

1456776724


الوكيل الإخباري - أضاف بحث جديد في جامعة برمنغهام سبباً آخر لعدم استخدام حقن تكبير العضلات في بناء اللياقة البدنية، حيث تبين أن تناول هرمون التوستيسترون يزيد من خطر الإصابة بعدم انتظام ضربات القلب.

اضافة اعلان

 

وتستخدم هذه الحقن المنشطة لتكبير العضلات بين الشباب، وكانت دراسات سابقة قد حذّرت من مخاطرها على صحة القلب.


وأشار الدكتور أندرو هولمز الباحث المشارك إلى أن الشباب الذين يعانون من تغيرات وراثية رئيسية لديهم خطر أكبر للإصابة بمشاكل كهربائية في القلب استجابة لتعاطي الستيرويدات المنشطة.


واكتشف الباحثون أن تناول هذه الحقن لمدة 6 أسابيع، مع ضعف اتصالات الخلايا، يمكن أن يؤدي إلى انخفاض عمل قناة الصوديوم في أنسجة القلب، وتباطؤ لاحق في توصيل الإشارة داخل الأذينين.


وقالت الدكتورة لاريسا فابريتز الباحثة المشاركة: "يمكن أن تؤدي مستويات هرمون التستوستيرون المرتفعة إلى ظهور مبكر لأمراض القلب".

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
هل-تساعدك-الساونا-على-حرق-الدهون-وإنقاص-وزنك

هل تحرق الساونا سعرات حرارية؟

512888

أدلة علمية على دور أطعمة معينة في كبح السرطان

2018_12_2_14_22_18_642

هل التهاب الجيوب الأنفية يؤثر على المعدة؟

205-002322-benefits-daily-push-ups_700x400

فوائد تمرين الضغط المتعددة.. تعرف عليها

194951

الغضب يدفع الجسم نحو مخاطر صحية

لماذا-نشعر-بالعطش-في-الشتاء-1642014457308

لماذا نشعر بالعطش بعد تناول الطعام؟

أخبار متعلقة
4650ac11-6832-435c-9819-b05614a3c7b5

غسول الفم يحمي من السكري

main_image65cc73e9d4c37

فيتامين 'ب3' يقلل مخاطر الكبد الدهني غير الكحولي

20240212104507777

أعراض الأزمة القلبية لدى المرأة تختلف عن الرجل

b49317271e

طبيب قلب يكشف عن ستة أمور يتبعها للعيش فترة أطول!