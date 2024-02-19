حقن تكبير العضلات خطر على كهرباء القلب

الوكيل الإخباري - أضاف بحث جديد في جامعة برمنغهام سبباً آخر لعدم استخدام حقن تكبير العضلات في بناء اللياقة البدنية، حيث تبين أن تناول هرمون التوستيسترون يزيد من خطر الإصابة بعدم انتظام ضربات القلب.

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وتستخدم هذه الحقن المنشطة لتكبير العضلات بين الشباب، وكانت دراسات سابقة قد حذّرت من مخاطرها على صحة القلب.



وأشار الدكتور أندرو هولمز الباحث المشارك إلى أن الشباب الذين يعانون من تغيرات وراثية رئيسية لديهم خطر أكبر للإصابة بمشاكل كهربائية في القلب استجابة لتعاطي الستيرويدات المنشطة.



واكتشف الباحثون أن تناول هذه الحقن لمدة 6 أسابيع، مع ضعف اتصالات الخلايا، يمكن أن يؤدي إلى انخفاض عمل قناة الصوديوم في أنسجة القلب، وتباطؤ لاحق في توصيل الإشارة داخل الأذينين.



وقالت الدكتورة لاريسا فابريتز الباحثة المشاركة: "يمكن أن تؤدي مستويات هرمون التستوستيرون المرتفعة إلى ظهور مبكر لأمراض القلب".

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