فيتامين 'ب3' يقلل مخاطر الكبد الدهني غير الكحولي

الوكيل الإخباري - أظهرت أبحاث حديثة أن زيادة مستويات النياسين، أو فيتامين ب 3، تقلل من معدلات الوفاة الإجمالية والوفاة الناجمة عن أمراض القلب والشرايين، لدى المصابين بمرض الكبد الدهني غير الكحولي.



ومرض الكبد الدهني غير الكحولي حالة تبدأ بتراكم الدهون غير الضارة في الكبد بالبداية.

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ومع تقدم الحالة، قد يؤدي تراكم الدهون إلى إلحاق الضرر بالكبد ووظائفه.



وبحسب "مديكال نيوز توداي"، أجريت الدراسة الحديثة في جامعة صن يات صن بالصين، واستندت إلى بيانات 4315 شخصاً تمت متابعتهم في الولايات المتحدة بين عامي 2003 و2018.



وتم استخلاص المعلومات المتعلقة بالنظام الغذائي من خلال مقابلات بواسطة الهاتف كل بضعة أيام.

ووجدت النتائج أن المشاركين الذين لديهم أعلى استهلاك يومي للنياسين، ويبلغ أكثر من 26.7 ملغ، لديهم خطر أقل للوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 30%، وانخفاض خطر الوفاة لجميع الأسباب بنسبة 35% مقارنة بمن تناولوا كمية من النياسين يومياً تبلغ 18.4 ملغ أو أقل.



ولم تتطرق الدراسة إلى المكملات الغذائية، وإنما تم التركيز على مصادر فيتامين ب3 من الأطعمة.



ويوجد النياسين في اللحوم، والأسماك، والأرز البني، والموز، والمكسرات والبذور، والبقول، والأطعمة المدعمة.



وتوجد أدلة على أنه يرتبط بخفض الكوليسترول والبدانة، ويساهم في تحويل الطعام إلى طاقة.

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