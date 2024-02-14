الأربعاء 14-02-2024
الوكيل الاخباري
 

الأمن: القبض على 19 شخصاً متورطاً بـ 9 قضايا لتجارة وترويج المخدرات

الأمانة ترد على المطاعم: أرسلنا رسائل نصية لتجديد الرخص والتفتيش يخضع للرقابة

مياه اليرموك ترفع كشفا جديدا بأسماء 3818 مشتركا غير مسددين

ضبط 593 متسولاً ومتسولة خلال الشهر الماضي

السفير العضايلة: الأردن يضع دعم العمل العربي المشترك في سلم أولويات دبلوماسيته ونهجه

دبلوماسي صيني يتحدث بحدة عن الغرب في الأمم المتحدة

صحة غزة: 103 شهداء حصيلة العدوان الإسرائيلي خلال 24 ساعة

الحكومة: دوام غداً الخميس كالمعتاد ولا بلاغات بانهائه مبكراً

ثلاثة شهداء في قصف الاحتلال منزلا في مدينة غزة

انفجار ثلاث نقاط في خطوط الغاز الرئيسية في ايران

الأربعاء، 14-02-2024 12:55 م

فيتامين 'ب3' يقلل مخاطر الكبد الدهني غير الكحولي

main_image65cc73e9d4c37


الوكيل الإخباري - أظهرت أبحاث حديثة أن زيادة مستويات النياسين، أو فيتامين ب 3، تقلل من معدلات الوفاة الإجمالية والوفاة الناجمة عن أمراض القلب والشرايين، لدى المصابين بمرض الكبد الدهني غير الكحولي.

ومرض الكبد الدهني غير الكحولي حالة تبدأ بتراكم الدهون غير الضارة في الكبد بالبداية.

اضافة اعلان


ومع تقدم الحالة، قد يؤدي تراكم الدهون إلى إلحاق الضرر بالكبد ووظائفه.


وبحسب "مديكال نيوز توداي"، أجريت الدراسة الحديثة في جامعة صن يات صن بالصين، واستندت إلى بيانات 4315 شخصاً تمت متابعتهم في الولايات المتحدة بين عامي 2003 و2018.


وتم استخلاص المعلومات المتعلقة بالنظام الغذائي من خلال مقابلات بواسطة الهاتف كل بضعة أيام.

 

ووجدت النتائج أن المشاركين الذين لديهم أعلى استهلاك يومي للنياسين، ويبلغ أكثر من 26.7 ملغ، لديهم خطر أقل للوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 30%، وانخفاض خطر الوفاة لجميع الأسباب بنسبة 35% مقارنة بمن تناولوا كمية من النياسين يومياً تبلغ 18.4 ملغ أو أقل.


ولم تتطرق الدراسة إلى المكملات الغذائية، وإنما تم التركيز على مصادر فيتامين ب3 من الأطعمة.


ويوجد النياسين في اللحوم، والأسماك، والأرز البني، والموز، والمكسرات والبذور، والبقول، والأطعمة المدعمة.


وتوجد أدلة على أنه يرتبط بخفض الكوليسترول والبدانة، ويساهم في تحويل الطعام إلى طاقة.

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
AN_7b10fimage_story

لتقوية الدم.. 10 فواكة تزيد الهيموغلوبين بشكل طبيعي

2022_4_25_19_21_33_302

وداعا لآلام غازات البطن- 5 طرق للتخلص منها

أصابع-البطاطا-المقلية

أطعمة تدمّر الدماغ... البطاطس المقلية أحدها!

tbl_articles_article_25562_198ddb4da1f-10ef-4590-bcab-002e0b4499a4

5 وجبات إفطار على مرضى السكري تجنبها

2015_4_20_10_29_1_392

فوائد صحية ذهبية للأطعمة الحمراء.. تعرفوا عليها!

11111-6

خبير تغذية يوصي هؤلاء بتناول الجزر

أخبار متعلقة
20240212104507777

أعراض الأزمة القلبية لدى المرأة تختلف عن الرجل

b49317271e

طبيب قلب يكشف عن ستة أمور يتبعها للعيش فترة أطول!

احتشاء-عضلة-القلب-قد-يحدث-من-دون-ألم

احتشاء عضلة القلب قد يحدث من دون ألم

2018_1_24_10_53_56_379

ضعف المناعة من مؤشرات نقص الزنك