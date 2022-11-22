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الثلاثاء، 22-11-2022 04:48 م

حُمى الأطفال .. متى يجب استشارة الطبيب؟

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الوكيل الإخباري-قال الدكتور ياكوب ماسكه إن الحمى من المتاعب الصحية الشائعة لدى الأطفال، خاصة في الشتاء، مشيرا إلى أنها ليست سيئة في البداية لأنها رد فعل دفاعي طبيعي للجسم على العدوى.

وأضاف طبيب الأطفال الألماني أنها تستلزم استشارة الطبيب عند:
- استمرار الحمى لمدة تزيد عن يوم.

- استمرارها رغم تناول الأدوية الخافضة للحرارة مثل الأدوية المحتوية على الباراسيتامول والإيبوبروفين، وبتدابير أخرى لخفض الحرارة المرتفعة مثل الكمادات الباردة والراحة في الفراش.

- ظهور أعراض مثل القيء والإسهال وآلام البطن والطفح الجلدي والتشنجات.

وأشار ماسكه إلى أن الحمى قد تشير إلى أمراض عدة مثل التهاب الأذن الوسطى، والالتهاب الرئوي، والتهاب السحايا، وأمراض الروماتيزم، وتسمم الدم.

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