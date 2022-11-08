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الثلاثاء، 08-11-2022 12:40 م

أعراض تنبيهية للإصابة بنوبة قلبية

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الوكيل الإخباري-أظهرت دراسة أن هناك 5 أعراض تظهر عند 80% من الأشخاص الذين أصيبوا بنوبة قلبية يمكنك أن تنبهك بخطر الإصابة قبل حدوثها، حيث يعتقد عدد كبير من الناس أن النوبة القلبية هو حدث مفاجئ يحدث للإنسان، لكن هناك العديد من العلامات الحمراء التي يمكن أن تنبهك، وذلك وفقًا لما ذكره موقع صن داي إيكسبرس. 

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سلطت الدراسة المقدمة في الاجتماع السنوي لجمعية القلب الأمريكية في دالاس الضوء على الأعراض الشائعة التي سبقت النوبات القلبية لدى 567 رجلًا، تتراوح أعمارهم بين 35 و65 عامًا، وأوضحت أن 80 % من الأعراض المحددة حدثت بين أربعة أسابيع وساعة واحدة قبل السكتة القلبية المفاجئة. 


تتمثل  تلك  الأعراض  في:
-ألم  الصدر مع الإحساس بضيق في التنفس، حيث  تشعر بانتقال الألم من صدرك إلى ذراعيك عادةً يتأثر الذراع الأيسر، لكنها يمكن أن تؤثر على كلا الذراعين، والكتف والرقبة والظهر.
-السعال 
-الدوخة والتعرق
-الشعور بالغثيان والقيء
-الدخول في نوبة ذعر، حيث إن القلق الشديد، يتسبب في الإصابة بسكتة قلبية.


لذلك إذا شعرت بأحد تلك الأعراض عليك باستشارة طبيب أوالتوجه إلى المستشفى، أما إذا دخلت في نوبة قلبية، فهناك  علاجان رئيسيان هما:


استخدام الأدوية لإذابة جلطات الدم.
جراحة للمساعدة في إعادة الدم إلى القلب.


وفي سياق ذلك، تقول مؤسسة القلب البريطانية: غالبًا ما يتجاهل الناس أنهم يعانون من نوبة قلبية ويؤخرون طلب الرعاية الطبية، وإذا كنت بصحبة شخص يعاني من أعراض الأزمة القلبية، ولكنه يؤجل الاتصال بسيارة إسعاف أو يرفضها، فمن المهم حقًا أن تطلب واحدة من أجله.

 

القاهرة 24

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