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الإثنين، 26-02-2024 02:44 م

خبراء: شاي الأعشاب يساعد على محاربة التدخين

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الوكيل الإخباري - كشف خبراء بريطانيون أن تناول شاي الأعشاب بشكل منتظم يساعد على التوقف عن تدخين السجائر العادية، واستخدام السجائر الإلكترونية، ويمكنه أيضاً إصلاح بعض الأضرار التي حدثت في الجسم نتيجة التدخين.

ويعتبر النيكوتين مادة تسبب الإدمان بشكل كبير، وبالتالي فإن التدخين واستخدام السجائر الإلكترونية يمكن أن يكون عادة من الصعب التخلص منها. ويعتقد الخبراء في GoSmokeFree أن شرب شاي الأعشاب قد يكون مفتاح الإقلاع عن التدخين للأبد، بسبب التأثير الذي ينتجه في الجسم.

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محاكاة تأثير النيكوتين
وقال الخبراء "شاي الأعشاب يمكن أن يكون حليفاً واعداً في المعركة ضد الرغبة الشديدة في النيكوتين. توفر أنواع الشاي هذه تأثيراً منشطاً يشبه النيكوتين، مما يوفر بديلاً مرضياً عن الفعل المعتاد المتمثل في التدخين العادي أو تدخين السجائر الإلكترونية".

 

وأشار الخبراء إلى بحث ذكر أن الجينسنغ - الموجود في بعض أنواع شاي الأعشاب - قد يمتلك خصائص علاجية لإدمان النيكوتين، لأنه يضعف تأثير الدوبامين، وهو ناقل عصبي مرتبط بالمتعة يتم إطلاقه أثناء التدخين.


الشاي الأخضر الأفضل
ويُعد الشاي الأخضر من أفضل أنواع شاي الأعشاب لأنه يغمر الجسم بالمغذيات الدقيقة والأحماض الأمينية، التي يمكن أن تقلل بدورها من الرغبة في التدخين.


ولا يمكن للشاي الأخضر أن يساعد في التغلب على الرغبة الشديدة بالتدخين فحسب، بل يمكن أن يساعد في التراجع عن الضرر الذي يلحقه بالجسم أيضاً.

وتشير الأبحاث إلى أنه يساعد أيضاً في إصلاح الأنسجة المتضررة بسبب التدخين، مما يساعد على شفاء الجسم بأكمله على المدى الطويل.

 

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